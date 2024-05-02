Yenişehir Belediyesi\'nin 104 Milyon TL Borcu Açıklandı

Yerel

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, belediyenin geçmiş dönemden devraldığı borç bilgisini belediye binasına ve meydana astı. Yenişehir Belediyesi'nin toplam borcunun 104 milyon 708 bin 634 lira 83 kuruş olduğunu belirten Başkan Özel, "Belediyemizin yıllık bütçesi esas alındığında bu borç, Yenişehir için çok fazla" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, belediyenin borcunu açıkladı. Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki toplantıda Yenişehir Belediyesi Mali İşler Müdürü Tuncay Filiz ile YESAŞ Mali Müşaviri Yaşar Selim ile birlikte katılan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Görevi devraldığımız gün itibarıyla belediyemizin mali durumu ile ilgili olarak incelemelerimizi başlattık. Belediyenin, Yenişehir Belediyesi Personel Hizmetleri Şirketinin ve YESAŞ'ın borçlarını kalem kalem hesapladık. 8 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Yenişehir Belediyesi'nin toplam borcu 65 milyon 249 bin 294 lira 22 kuruş olarak tespit edilmiştir. 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Yenişehir Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi'mizin borçları ise, 24 milyon 20 bin 538 lira 28 kuruş olarak hesaplanmıştır. Belediyemizin iştiraki olan YESAŞ'ın 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla borcunu da 15 milyon 438 bin 802 lira 33 kuruş olarak tespit ettik. 31 Mart yerel seçimlerinde halkımızın teveccühü ile teslim aldığımız Yenişehir Belediyesi makamını toplamda 104 milyon 708 bin 634 lira 83 kuruş borçla devraldık. Belediyemizin yıllık bütçesi esas alındığında 105 milyon liraya yaklaşan bu borç yükünün, Yenişehir için büyük olduğu ortadadır. Bu durum, hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri hızlı bir şekilde almasının önünde büyük bir engel teşkil etmektedir" diye konuştu.

Belediyenin borç yükü olmasına rağmen belediye bütçesini zorlayacak harcamaların olduğunu söyleyen Başkan Ercan Özel, "Örneğin geçmiş dönem belediye yönetimi, gittiği düğün, nişan gibi cemiyetlerde takacağı altınları bile belediyenin bütçesinden almış. Belediyeye mal ve hizmet alımlarında, piyasa değerlerinin çok üzerinde rakamlar fatura edilmiş. Geçmiş dönem belediye başkanı adına haddinden daha fazla promosyon hediyeler yaptırılmış. Oda dolusu kolilerde içerisinde milyonlarca liralık isim yazılı promosyon ürünleri hala duruyor. Seçimden bir gün önce yani 30 Mart 2024 tarihinde ve seçim günü olan 31 Mart 2024 tarihinde milyonlarca liralık faturalar ödenmiş" dedi.

Seçime sayılı günler kala belediyede 59 kişiye iş verildiğine dikkat çeken Başkan Özel, "Bu arkadaşlarımızın aylık maliyetleri belediyemize 3,5 milyon lira artı yük getirmiştir. Yasaya göre, personel giderleri bütçenin yüzde 40'ını geçemez. Ama bu alımlardan dolayı şu anda bütçenin yüzde 47'sinin üstüne çıkmış. Hesapsızca yapılan harcamalardan dolayı oluşan mali yapımız zarar görmüş durumda. Seçimlerden bir hafta sonra belediye personelimizin maaşlarını 4 bin TL eksik yatırmak zorunda kaldık. Belediyenin esnafa olan borcu sebebiyle, mal ve hizmet alımında şu anda zorluk çekiyor. Yenişehir Belediyespor oyuncuları bile geçmiş dönemden maaşlarını alamadıkları için haklarını helal etmediklerini kamuoyuna açıkladılar" ifadelerini kullandı.

Bu tür davranışların, kamu kaynaklarının kötüye kullanılması anlamına geldiğini ve bunun kabul edilemeyeceğini anlatan Başkan Ercan Özel, "Tüm bu usulsüzlükler, sadece finansal bir kriz değil, aynı zamanda ciddi bir ahlaki krizi ortaya sermiştir. Mali durumumuzu gösteren tabloyu başta Yenişehir Belediyesi Tarihi Binamız olmak üzere toplamda 3 farklı noktaya asıyoruz. Yenişehir Belediyesi'nde bundan sonra şeffaflık ve hesap verilebilirlik temel ilkemiz olacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın ki, acil olarak hayata geçireceğimiz önlem, tasarruf ve gelir kaydedici adımlarla bu zor süreçten çıkacağız. Söz verdiğimiz gibi gece gündüz çalışacak, önce alacağımız tedbirler ile giderlerimizi ve borçlarımızı azaltacağız" dedi.

İlk etapta alınan tasarruf tedbirlerinden de bahseden Başkan Özel, şu cümleleri kurdu;

"Tasarruf tedbirlerine önce başkanlık makamından başlıyorum. Belediyemizin makam aracını satarak, daha düşük maliyetli bir araca geçiş yapacağız. Belediye bütçemizi rahatlatmak adına acil durumlar ve nöbetçi personeller haricindeki tüm personellerimizin fazla mesaisi yapmasını durdurduk. Bu durum hem personelimizin ağır çalışma temposu altında ezilmesini önledi. Hem de personel giderlerimizde azalmaya yol açtı. Bu zorlu süreçte sizlerin sabrı ve anlayışı bizim en büyük gücümüz olacaktır. Geçmişte yaşananları unutmayacak, ancak geleceğe odaklanarak, belediyemizi ve şehrimizi layık olduğu yere getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Adaletsiz ve hesapsız yönetim anlayışlarına karşı hep birlikte karşı duracağız ve ilçemizi bu mali krizin üstesinden gelerek daha sağlam temellere oturtacağız." - BURSA