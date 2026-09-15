Başkan Ercan Özel, yıllar önce okuduğu Tahirağa İlkokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Ercan Özel, yıllar önce okuduğu Tahirağa İlkokulu'nu ziyaret etti

Başkan Ercan Özel, yıllar önce okuduğu Tahirağa İlkokulu\'nu ziyaret etti
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yıllar önce eğitim gördüğü Tahirağa İlkokulu'nu ziyaret etti. Kaymakam Ümit Altay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin İnci'nin de katıldığı ziyarette Özel, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, yıllar önce eğitim gördüğü Tahirağa İlkokulu'nu ziyaret etti.

Yenişehir'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullar öğrencilerin neşesiyle yeniden doldu. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin İnci ile birlikte Tahirağa İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yıllar sonra aynı okulda bu kez başkan olarak

Ziyaret, Başkan Ercan Özel için ayrı bir anlam taşıdı. İlkokul eğitimini Tahirağa İlkokulu'nda alan, yıllar önce aynı sıralarda öğrenci olarak oturan Özel, yeni eğitim öğretim yılının heyecanını bu kez Yenişehir Belediye Başkanı olarak çocuklarla birlikte yaşadı. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Başkan Özel, onların heyecanına ortak olurken öğretmenlerle de bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılı için başarı dileklerini iletti.

"Kendi öğrencilik yıllarımı hatırladım"

Programın ardından duygularını paylaşan Başkan Özel, "Yıllar önce ben de bu okulun sıralarında oturdum, bu koridorlarda yürüdüm. Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken yaşadığımız heyecanı hala hatırlıyorum. Yıllar sonra eğitim hayatımın başladığı bu okulda, bu kez öğrencilerimizin heyecanına ortak olmak benim için tarifsiz bir mutluluk. Onlara baktığımda kendi öğrencilik yıllarımı yeniden hatırladım. Tüm evlatlarımıza, kıymetli öğretmenlerimize ve ailelerimize başarılı, huzurlu ve güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Ercan Özel, yıllar önce okuduğu Tahirağa İlkokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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