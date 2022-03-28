Başkan Erdem: "Ceyhan'ı daha huzurlu ve mutlu ilçe yapacağız" - Son Dakika
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Başkan Erdem: "Ceyhan'ı daha huzurlu ve mutlu ilçe yapacağız"

28.03.2022 14:22
Başkan Erdem: "Ceyhan'ı daha huzurlu ve mutlu ilçe yapacağız"

Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Ceyhan ilçesinde dolu dolu yaşandı.

Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Ceyhan ilçesinde dolu dolu yaşandı.

Renkli görüntülere sahne olan Ceyhan sokaklarında vatandaşlarla birlikte karnaval coşkusuna ortak olan Ceyhan, karnavalın son gününde düzenlenen Emre Tiğit konseriyle coşkunun doruğa ulaştı.

Kaymakamlık önünde gerçekleşen konserde vatandaşlara hitap eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Ailemsin Ceyhan. Çıkın çıkın gelin Ceyhan'a" dedi. Ceyhanlıların her şeyin en iyisine layık olduğunu söyleyen Başkan Erdem, "4 gün boyunca birbirinden güzel ve renkli sahnelere tanıklık ettik. Karnaval süresi boyunca halkımızın göstermiş olduğu alakadan dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Karnaval süresi boyunca katılım sağlayan bütün esnafa, sahne alan sanatçılara ve Ceyhanlılara teşekkür eden Başkan Erdem, "Ceyhanımızı daha huzurlu daha mutlu bir ilçe haline getireceğiz. Halkımızla birlikte el ele vererek güzel ilçemizin adından sıkça söz ettireceğiz" dedi. - ADANA

Başkan Erdem: Ceyhan'ı daha huzurlu ve mutlu ilçe yapacağız
Başkan Erdem: Ceyhan'ı daha huzurlu ve mutlu ilçe yapacağız
Başkan Erdem: Ceyhan'ı daha huzurlu ve mutlu ilçe yapacağız

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Hülya Erdem, Kaymakamlık, Portakal, Ceyhan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Erdem: 'Ceyhan'ı daha huzurlu ve mutlu ilçe yapacağız' - Son Dakika


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