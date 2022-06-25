Başkan Erdem Fethiye'de vatandaşı dinledi

Başkan Burada projesi çerçevesinde Fethiye Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Başkan Turgay Erdem, sorunları yerinde dinledi. Başkan Erdem, Fethiye'nin Nilüfer için önemli olduğunu belirterek, sorunların çözümü için talimat verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 'Başkan Burada' projesiyle Nilüfer'in mahallelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Vatandaşlarla buluşarak sorunları yerinde görme imkanı bulan Turgay Erdem, bu kez Fethiye Mahallesi'ndeydi. Başkan Erdem, Fethiye Mahalle Muhtarı Sebahattin Kelebekler ile bir araya gelerek mahallede incelemelerde bulundu. Esnaf ile de buluşan Erdem, sorun ve talepleri yerinde dinledi. Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlere sorunların çözümü için talimat veren Başkan Erdem, bölgedeki park temizliği, asfalt, yaya kaldırımı, trafik düzenlemesi gibi talepleri en kısa sürede yerine getireceklerini ifade etti. Gün boyu vatandaşlarla görüşen Başkan Turgay Erdem, Bursa'ya gelen Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam'ı da Fethiye Mahallesi'nde ağırladı. İki başkan ziyaret sırasında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Fethiye Mahalle Muhtarı Sebahattin Kelebekler, Fethiye'de vatandaşlarla bir gün geçiren Başkan Erdem'e, çiçek vererek teşekkür etti. - BURSA