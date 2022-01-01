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Başkan Erdoğan'dan çat kapı yeni yıl ziyaretleri - Son Dakika

Başkan Erdoğan'dan çat kapı yeni yıl ziyaretleri

01.01.2022 15:35
Başkan Erdoğan'dan çat kapı yeni yıl ziyaretleri

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, çat kapı ziyaret ettiği vatandaşları ve yeni yıla görevi başında giren çalışanları ziyaret etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, çat kapı ziyaret ettiği vatandaşları ve yeni yıla görevi başında giren çalışanları ziyaret etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yılın son gününü yoğun bir programla geçirerek gönülleri fethetti. Başkan Erdoğan, 2021'in son saatlerinde eşi Feride Erdoğan ile birlikte çat kapı misafir olduğu evlerde 7'den 70'e herkesin yeni yılını kutladı. Çocuklara hediyeler veren, onların mutluluğuna şahit olan Başkan Erdoğan ailelerle sohbet ederek, 2022'nin sağlık ve huzur içinde geçmesini temenni etti.

Başkan Erdoğan daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Prof. Dr. Mustafa Karataş Söyleşi ile Fetih Gecesi Özel Programına katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Türk Tasavvuf Musikisi İlahi grubunun dinletileri sunuldu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yeni yılın ilk saatlerine doğru 2022'ye görevleri başında giren kamu personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci ile Belediye Meclis Üyelerinin eşlik ettiği ziyarette Biga Devlet Hastanesi, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı, Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında kamu personeline meyve paketi ikramında bulunuldu. Yılbaşında görev başında olan personelle ve halkın huzuru için sahada olan polis ekipleriyle sohbet eden Başkan Erdoğan ve beraberindekiler Biga Devlet Hastanesi ve Özel Biga Can Hastanesi acil servisinde bulunan hastalara da geçmiş olsun dileğinde bulunarak yeni yılını kutladı.

2022 yılının sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini dileyen Başkan Erdoğan, "Yeni yılda hep birlikte başta sağlık olmak üzere huzur, mutluluk, iyilik ve refahlık diliyoruz. 2020 ve 2021 yıllarını zor günlerle geçirdik ama yardımlaşma ve dayanışma içinde her türlü zorluğun üstesinden geldik. Yeni yılın ilk saatlerinde de mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat halkımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru için çalışan sağlık çalışanlarımızı, polisimizi, askerimizi, itfaiyemizi yalnız bırakmadık. Yeni yılını kutladığımız arkadaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl diliyorum. Ayrıca hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımızı da ziyaret ederek geçirmiş olsun dileklerimizi iletip hal hatırlarını sorduk. İnşallah 2022 kazasız, belasız sağlık dolu bir yol olur. Hep birlikte Biga'mız için gece gündüz çalışmayı ve hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Herkese kolaylıklar ve başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu. - ÇANAKKALE

Başkan Erdoğan'dan çat kapı yeni yıl ziyaretleri
Başkan Erdoğan'dan çat kapı yeni yıl ziyaretleri
Başkan Erdoğan'dan çat kapı yeni yıl ziyaretleri
Başkan Erdoğan'dan çat kapı yeni yıl ziyaretleri
Başkan Erdoğan'dan çat kapı yeni yıl ziyaretleri
Başkan Erdoğan'dan çat kapı yeni yıl ziyaretleri

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Mustafa Karataş, Bülent Erdoğan, Biga, AKM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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