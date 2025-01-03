Başkan Ergin, 2025 Yılına Yeni Projelerle Başladı

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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2025 yılının ilk mesai gününde Kazımpaşa Mahallesi muhtarlarıyla bir araya gelerek, yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Ergin, toplantıyı Ayvalık'ın en eski kahvelerinden biri olan Camlı Kahve'de düzenledi.

Başkan Ergin, toplantıya katılan muhtarlar ve birim amirleriyle birlikte mahallelerin ihtiyaçlarını ve yeni yıl projelerini konuştu. Ergin, toplantı sırasında yaptığı açıklamada, "Macaron'un samimi mahalle atmosferinin güzelliğini sokaklarında, sohbetini kahvehanelerinde hissediyoruz. Muhtarlarımızla birlikte, Ayvalık'ın en eski kahvelerinden biri olan Camlı Kahve'de buluştuk. Çaylarımız ve simitlerimizle mahallelerimizi, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı konuştuk" dedi.

Camlı Kahve'de gerçekleştirilen toplantıda, mahallelerin öncelikli talepleri ve projeler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Başkan Ergin, "Ayvalık'ımızı daha da güzelleştirmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantı, Ayvalık'ın tarihi atmosferinde, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Başkan Ergin ve ekibi, 2025 yılı için belirlenen hedeflere ulaşmak adına çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini belirtti. - BALIKESİR