Başkan Erol: "Hayır duasına muhtaç olduğumuz büyüklerimizi unutmayalım" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Erol: "Hayır duasına muhtaç olduğumuz büyüklerimizi unutmayalım"

Başkan Erol: "Hayır duasına muhtaç olduğumuz büyüklerimizi unutmayalım"

Tüm güzelliklerin sembolü bayrama ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Hayır duasına muhtaç olduğumuz büyüklerimizi unutmayalım" diyerek büyüklerin ziyaret edilmesinin önemine dikkat çekti.

29.03.2025 16:01  Güncelleme: 16:03
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Tüm güzelliklerin sembolü bayrama ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Hayır duasına muhtaç olduğumuz büyüklerimizi unutmayalım" diyerek büyüklerin ziyaret edilmesinin önemine dikkat çekti.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bayramların önemine dikkat çeken Başkan Erol, mesajında "11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif'i nihayete erdirerek yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşuyoruz. Bir taraftan Ramazan'ı uğurlamış olmanın hüznünü, diğer tarafta da tüm güzelliklerin sembolü olan bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Öncelikle bayramın; ilçemiz, ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Ellerin semaya, gönüllerin Hakka, alınların secdeye yöneldiği 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'i ilçemizde de hep birlikte yaşadık. Sade, öz, ramazanın ruhuna uygun programlar icra ederek vatandaşlarımızla hemhal olmaya gayret ettik. Hayır duasına muhtaç olduğumuz büyüklerimizi eksik etmedik. Özellikle teravih, iftar ve sahur buluşmalarında, düzenlediğimiz ve davet edildiğimiz tüm organizasyonlarda yer almaya çalıştık. Ramazan ayında olduğu gibi bayram boyunca da büyüklerimizi ziyaret etmenin, hallerini sorarak hayır dualarını almanın; evlatlarımıza ve küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşarak onların neşesine ve bayram sevincine ortak olmanın, özellikle yetim, garip, güçsüz ve muhtaç kardeşlerimizin yüzünde bir nebze tebessüm oluşturmanın değerinin paha biçilmez olduğunun kanaatindeyim. İnanıyorum ki sevinçler ve mutluluklar paylaştıkça çoğalırken; acılar, paylaşıldıkça azalacaktır. Bugünlere ulaşmamızda büyük emeği bulunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; şehit yakınlarımıza, kahraman gazilerimize sağlıklı ömürler dileyerek bayramlarını ayrıca kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Buharkentli hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve tüm İslam dünyasının bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nın tüm gönüllere, hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına sağlık, bereket, huzur ve selamet getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mehmet Erol, Buharkent, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Erol: 'Hayır duasına muhtaç olduğumuz büyüklerimizi unutmayalım' - Son Dakika

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