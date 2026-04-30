Başkan Ertaş bayram ve yaz sezonu için sahaya indi

30.04.2026 12:13  Güncelleme: 12:14
Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz turizm sezonu öncesinde ilgili birim müdürleriyle geniş kapsamlı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. İlçenin turizm yoğunluğu ve bayram trafiğini sorunsuz atlatması için tüm müdürlüklere "7/24 teyakkuz" talimatı verildi.

Balıkesir'in turizm lokomotifi Edremit'te, Kurban Bayramı ve beraberinde başlayacak olan yaz sezonu öncesinde hazırlıklar en üst seviyeye çıkarıldı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş; Belediye Başkan Yardımcıları, Zabıta, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürleri ve saha sorumlularıyla bir araya gelerek kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptı. İlçenin dört bir yanında devam eden belediye çalışmalarının son durumunun masaya yatırıldığı toplantıda, bayram süresince yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçmek adına stratejik bir yol haritası belirlendi.

Toplantıda özellikle bayram öncesi kurban satış ve kesim alanlarının düzenlenmesi, sahil bölgelerindeki çevre temizliği ve yaz sezonuyla birlikte artacak olan nüfusa yönelik ek hizmet birimlerinin oluşturulması konuları karara bağlandı. Birim müdürlerinden sahadaki sorunlar hakkında detaylı rapor alan Başkan Ertaş, kronikleşen sorunların çözümü için birimler arası eş güdümün hayati önem taşıdığını vurguladı. Fen İşleri'nin devam eden yol ve kaldırım düzenlemelerini bayram öncesi hızlandırmasını, Zabıta ve Temizlik İşleri'nin ise 24 saat esasına göre denetim ve hijyen çalışmalarını sürdürmesini istedi.

"Edremit'imiz için gece gündüz demeden, özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" mesajını veren Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, hem yerel halkın hem de tatil için ilçeyi tercih edecek misafirlerin huzurlu bir sezon geçirmesi için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti. Toplantı sonunda saha sorumlularına planlamaları aktaran Ertaş, Edremit'in her noktasında belediyenin gülen yüzünü ve hizmet kalitesini hissettireceklerini belirtti. Koordinasyon toplantısı, bayram süresince görev alacak nöbetçi ekiplerin belirlenmesi ve çalışma takviminin netleştirilmesiyle sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Ederson Fenerbahçe’den ayrılıyor Ederson Fenerbahçe'den ayrılıyor
Bakan Fidan: Avrupa Birliği’nde Türkiye’yi kabul edecek bir siyasi irade yok Bakan Fidan: Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi kabul edecek bir siyasi irade yok
Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Doğumu eşi yaptı, “nazı“ kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
MİT “çok gizli“ belgeyi paylaştı İşte Humeyni’nin Türkiye’deki adresi ve kod adı MİT "çok gizli" belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin Türkiye'deki adresi ve kod adı
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu

12:16
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı
12:08
Generali görevinden eden şov MSB nedenini iki cümlede özetledi
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
11:33
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi Ölüm ve boşanmayla bitti
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti
11:10
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
10:58
Afganistan’dan petrol hamlesi Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
