Başkan Ertaş bayram ve yaz sezonu için sahaya indi

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz turizm sezonu öncesinde ilgili birim müdürleriyle geniş kapsamlı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. İlçenin turizm yoğunluğu ve bayram trafiğini sorunsuz atlatması için tüm müdürlüklere "7/24 teyakkuz" talimatı verildi.

Balıkesir'in turizm lokomotifi Edremit'te, Kurban Bayramı ve beraberinde başlayacak olan yaz sezonu öncesinde hazırlıklar en üst seviyeye çıkarıldı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş; Belediye Başkan Yardımcıları, Zabıta, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürleri ve saha sorumlularıyla bir araya gelerek kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptı. İlçenin dört bir yanında devam eden belediye çalışmalarının son durumunun masaya yatırıldığı toplantıda, bayram süresince yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçmek adına stratejik bir yol haritası belirlendi.

Toplantıda özellikle bayram öncesi kurban satış ve kesim alanlarının düzenlenmesi, sahil bölgelerindeki çevre temizliği ve yaz sezonuyla birlikte artacak olan nüfusa yönelik ek hizmet birimlerinin oluşturulması konuları karara bağlandı. Birim müdürlerinden sahadaki sorunlar hakkında detaylı rapor alan Başkan Ertaş, kronikleşen sorunların çözümü için birimler arası eş güdümün hayati önem taşıdığını vurguladı. Fen İşleri'nin devam eden yol ve kaldırım düzenlemelerini bayram öncesi hızlandırmasını, Zabıta ve Temizlik İşleri'nin ise 24 saat esasına göre denetim ve hijyen çalışmalarını sürdürmesini istedi.

"Edremit'imiz için gece gündüz demeden, özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" mesajını veren Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, hem yerel halkın hem de tatil için ilçeyi tercih edecek misafirlerin huzurlu bir sezon geçirmesi için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti. Toplantı sonunda saha sorumlularına planlamaları aktaran Ertaş, Edremit'in her noktasında belediyenin gülen yüzünü ve hizmet kalitesini hissettireceklerini belirtti. Koordinasyon toplantısı, bayram süresince görev alacak nöbetçi ekiplerin belirlenmesi ve çalışma takviminin netleştirilmesiyle sona erdi. - BALIKESİR