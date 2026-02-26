Edremit'te hizmet seferberliği - Son Dakika
Edremit\'te hizmet seferberliği
26.02.2026 09:19  Güncelleme: 09:21
Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçede devam eden belediye hizmetlerini yerinde denetledi. Kent Lokantası'ndan yol çalışmalarına kadar birçok noktayı inceleyen Ertaş, Edremit'in sorunlarını çözme hedefinde olduklarını vurguladı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçenin dört bir yanında devam eden belediye hizmetlerini saha turuyla denetledi. Kent Lokantası'ndan alt geçit sorununa kadar pek çok noktayı inceleyen Ertaş, "Edremit'in kronik sorunlarını bir bir çözüyoruz" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçedeki çalışmaları yerinde görmek ve süreçleri hızlandırmak amacıyla kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Başkan Ertaş'a bu incelemelerde belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili daire müdürleri eşlik etti.

Sosyal projelerden park düzenlemelerine

Başkan Ertaş ve beraberindeki heyetin ilk durağı, hazırlıkları süren Kent Lokantası oldu. Çalışmaların son durumunu inceleyen Ertaş, ardından Faruk Serpil Parkı'na geçerek burada yürütülen çevre düzenlemesi ve havuz temizlik çalışmaları hakkında bilgi aldı. Güvenlik riski oluşturan ve metruk halde bulunan İstanbul Otel binasında da incelemelerde bulunan Ertaş, gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Yol çalışmaları öncelikli gündem

İlçedeki ulaşım konforunu artırmak için yürütülen yol çalışmaları, heyet tarafından tek tek incelendi. Başkan Ertaş bu kapsamda Soğanyemez Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi ve bağlantılı sokaklardaki parke taş çalışmalarını, Turhanbey Mahallesi 26005. Sokak'taki yeni yol yapımını, İbrahimce Mahallesi Alsancak Cami önündeki düzenlemeleri yerinde denetledi. Özellikle öğrencileri sevindirecek bir adım olarak; Edremit Meslek Yüksekokulu ve KYK Yurdu yolunda, yaya ulaşımını kolaylaştıracak yeni yürüyüş yolu projesi de yerinde takip edilen çalışmalar arasında yer aldı.

Zeytinli ve İkizçay'da sorunlar çözülüyor

Yıllardır yağışlı havalarda su baskınları ve su birikintileriyle gündeme gelen Zeytinli ve İkizçay mahallelerini birbirine bağlayan alt geçitteki çalışmalar hakkında bilgi alındı. Sorunun kökten çözüleceğini belirten Ertaş, buradaki incelemelerinin ardından İkizçay Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'ndeki yol yapım çalışmalarını da takip etti.

Çalışmaların incelenmesi sırasında Edremit esnafını da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Başkan Ertaş, esnafla görüşüp hal hatır sordu. Vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinleyen Ertaş, belediye hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde süreceğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

