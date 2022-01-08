Başkan Eskiyörük: "Belediyeler kar amacı gütmeden tanzim satış ofisi kursun" - Son Dakika

Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Eskiyörük, belediye başkanlarına tanzim satış ofisi çağrısında bulunarak, "Türkiye genelinde belediye başkanları tanzim satışı olarak sadece kooperatif ürünlerinin satışını yapacak alan kursalar, burada kar payı gütmeseler, o zaman üreticinin cebinden daha az para çıkar. Her belediye başkanı ilçesine bir tane sadece kooperatif ürünlerinin satıldığı tanzim satış ofisi açabilir" dedi.

Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Burada gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Eskiyörük, Tire Süt Kooperatifi'nin sütleriyle ilgili, "Bizim sütümüz AB kalitesinin üstünde" dedi. Mahmut Eskiyörük, "Biz yatırımlarımızı yaparken ortaklarımızdan para kazanmıyoruz. Dışarıdan para kazanıp, onlara kazandırıyoruz. Biz peynirle başladık tutmadı; çünkü her sütten peynir olur, hatta kötü sütten peynir daha güzel olur. Bizim sütümüz AB kalitesinin üstünde. Biz de yoğurda döndük. Arkadaşlarımız araştırdı, dondurma peynirden, yoğurttan daha çok kazandırıyormuş dondurmaya döndük. Sütten dondurma yapacağız, umarım pazar oluşturur orada" dedi.

"Belediye başkanları tanzim satış ofisi açabilir"

Türkiye'deki tüm belediye başkanlarına tanzim satışı ofisi çağrısında bulunan Eskiyörük, "Sütü üreticiden alıyoruz; bunun işlenmesi var, paketlenmesi var, dağıtımını yapıyoruz. Onların da üstüne konuluyor, bu fiyatlar üreticinin cebine girmiyor. Bizim kazancımız yüzde 4-5'i geçmiyor. Türkiye genelinde belediye başkanları tanzim satışı olarak sadece kooperatif ürünlerinin satışını yapacak alan kursalar, burada kar payı gütmeseler, o zaman üreticinin cebinden daha az para çıkar. Biz ürünlerimizi orada tüketiriz. Bence bu sonuç alınacak bir proje" dedi.

"Biz bütün belediye başkanlarına söyledik, 'açın ürünümüzü size verelim' dedik"

Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük, şöyle devam etti:

"Her belediye başkanı ilçesine bir tane sadece kooperatif ürünlerinin satıldığı tanzim satış ofisi açabilir. Biz bütün belediye başkanlarına söyledik, 'açın ürünümüzü size verelim' dedik. Belediye başkanları 'benim işim değil, tarım bakanlığının işi' diyorlardı. Belediye başkanlarının çoğu son süreçte tarımla ilgilenmeye başladı. Şuan yeni yeni 3-5 yıldır İzmir dışındaki belediye başkanları tarımla ilgilenmeye başlad,ı bunun da öncülüğünü İzmir yaptı." - İZMİR