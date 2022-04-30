Başkan Fadıloğlu, 5 ailenin evine misafir oldu - Son Dakika
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Başkan Fadıloğlu, 5 ailenin evine misafir oldu

30.04.2022 14:15
Başkan Fadıloğlu, 5 ailenin evine misafir oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan ayı nedeniyle ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan ayı nedeniyle ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Beş aileyi evlerinde ziyaret eden Başkan Fadıloğlu, ailelerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ev ziyaretlerini sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak Hacıbaba Mahallesi'nde ikamet eden ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan engelli Recep Kellecioğlu'nu evinde ziyaret etti. Kellecioğlu'nun istek ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, sorunların giderilmesi adına elinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Recep Kellecioğlu'nun Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Fadıloğlu, daha sonra Eyüpsultan Mahallesi'nde ikamet eden ve eşini 4 yıl önce kaybeden 4 çocuk annesi Gönül Özdemir ve çocuklarını ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette, Fadıloğlu, çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocuklara çeşitli hediyeler sunan Fadıloğlu, eğitim durumlarıyla ilgili de kendilerinden bilgi aldı.

Başkan Fadıloğlu, daha sonra Hasırcıoğlu Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki epilepsi hastası Zeynel Kara'nın evine misafir oldu. Zeynel Kara'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunan Fadıloğlu, hastalığıyla ilgili Zeynel Kara'dan bilgi aldı. Fadıloğlu, Kara'nın istek ve sıkıntılarını da dinledi.

Başkan Fadıloğlu aynı mahallede ikamet eden ve yalnız yaşayan 61 yaşındaki Ali Tutar'ın da evine konuk oldu. Bir süre Ali Tutar ile sohbet eden Başkan Fadıloğlu, Tutar'ın istek ve sıkıntılarını da dinledi. Fadıloğlu, Ali Tutar'ın sıkıntılarının giderilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.

Başkan Fadıloğlu son olarak Karacaahmet Mahallesi'nde ikamet eden 52 yaşındaki Şefik Serin'in evine misafir oldu. Şefik Serin'in Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Fadıloğlu, bir süre Şefik Serin ile sohbet ettikten sonra evden ayrıldı. - GAZİANTEP

Başkan Fadıloğlu, 5 ailenin evine misafir oldu
Başkan Fadıloğlu, 5 ailenin evine misafir oldu
Başkan Fadıloğlu, 5 ailenin evine misafir oldu
Başkan Fadıloğlu, 5 ailenin evine misafir oldu
Başkan Fadıloğlu, 5 ailenin evine misafir oldu
Başkan Fadıloğlu, 5 ailenin evine misafir oldu

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Ramazan Bayramı, Şehitkamil, Engelli, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Fadıloğlu, 5 ailenin evine misafir oldu - Son Dakika


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