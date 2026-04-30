Başkan Faruk Özlü\'den 1 Mayıs mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak şehirlerin ve ülkelerin kalkınmasında en büyük paya sahip olan emekçileri takdir ve tebrik etti.

Başkan Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Özlü işçilerin ve emek veren her kesimin insanlık için büyük önem taşıdığına vurgu yaparak "Bizim medeniyetimiz ve inancımız; Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in hadisinde emrettiği gibi 'Çalışana ücretini, teri kurumadan verin' anlayışı ile inşa edilmiştir. Ülkemizin kalkınmasında, şehirlerimizin büyümesinde ve toplumumuzun güçlenmesinde en büyük pay, gece gündüz demeden çalışan emekçi kardeşlerimize aittir. Düzce'mizin gelişimi için büyük bir özveriyle çalışan emekçi kardeşlerimizin gayreti, bizim en büyük motivasyon kaynağımız ve güvencemizdir. Şehrimizin her noktasında onların emeği ve alın terinin eserleri vardır. Her bir çalışma arkadaşımızın refahı, motivasyonu yüksek, iyi çalışma şartlarına sahip olması, emeğinin karşılığını adil şekilde alması ve huzur içinde çalışması en temel hedeflerimiz arasındadır. Biz, emeği kutsal bilen bir anlayışla, çalışma arkadaşlarımızın haklarını korumaya, sosyal adaleti güçlendirmeye ve üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla daha güçlü bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir Düzce için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta birlikte çalışmaktan onur duyduğum çalışma arkadaşlarım olmak üzere şehrimizdeki ve ülkemizdeki tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve bereket diliyorum" dedi. - DÜZCE