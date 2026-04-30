Başkan Faruk Özlü\'den 1 Mayıs mesajı

30.04.2026 11:00  Güncelleme: 11:01
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak şehirlerin ve ülkelerin kalkınmasında en büyük paya sahip olan emekçileri takdir ve tebrik etti.

Başkan Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Özlü işçilerin ve emek veren her kesimin insanlık için büyük önem taşıdığına vurgu yaparak "Bizim medeniyetimiz ve inancımız; Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in hadisinde emrettiği gibi 'Çalışana ücretini, teri kurumadan verin' anlayışı ile inşa edilmiştir. Ülkemizin kalkınmasında, şehirlerimizin büyümesinde ve toplumumuzun güçlenmesinde en büyük pay, gece gündüz demeden çalışan emekçi kardeşlerimize aittir. Düzce'mizin gelişimi için büyük bir özveriyle çalışan emekçi kardeşlerimizin gayreti, bizim en büyük motivasyon kaynağımız ve güvencemizdir. Şehrimizin her noktasında onların emeği ve alın terinin eserleri vardır. Her bir çalışma arkadaşımızın refahı, motivasyonu yüksek, iyi çalışma şartlarına sahip olması, emeğinin karşılığını adil şekilde alması ve huzur içinde çalışması en temel hedeflerimiz arasındadır. Biz, emeği kutsal bilen bir anlayışla, çalışma arkadaşlarımızın haklarını korumaya, sosyal adaleti güçlendirmeye ve üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla daha güçlü bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir Düzce için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta birlikte çalışmaktan onur duyduğum çalışma arkadaşlarım olmak üzere şehrimizdeki ve ülkemizdeki tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve bereket diliyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Fenerbahçe’den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İBB davasında gerginlik İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp
Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

11:10
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
10:58
Afganistan’dan petrol hamlesi Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
09:44
Bomba iddia: İran’ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
09:43
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?
