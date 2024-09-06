Gaziantep\'te Eğlenceli Hepato-Gastroenteroloji Günleri

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Gaziantep'te düzenlenen 17. Doğu- Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Günleri, bilimsel içerik kadar Başkan Fatma Şahin'in espirileriyle de hafızalarda yer etti. Gastroenteroloji kelimesinin dilini bir hayli zorladığını itiraf eden Şahin, programda katılımcıları kahkahaya boğdu.

Salona adım atar atmaz yaptığı açılış konuşmasıyla ortamı ısıtan Şahin, program öncesinde "Sizin isminizi de söylemekte çok zorlanıyorum. İçinde çok da 'R' var. Nasıl söyleyeceğim dedim. Dediler ki 'Başkanım sindirim sistemi' deyin tamam. O yüzden daha kolay anlaşılıyor" ifadesini kullanarak salondaki havayı ısıttı.

Şahin, bu esprisiyle hem bilim insanlarını hem de sağlık profesyonellerini eğlenceli bir şekilde selamlamış oldu. Salondaki katılımcılar, tıp dünyasının karmaşık terimlerinin günlük hayatın eğlencesiyle buluşmasına keyifle eşlik etti. - GAZİANTEP