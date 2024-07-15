Yeşilyurt Belediye Başkanı 15 Temmuz şehit ve gazi kabirlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediye Başkanı 15 Temmuz şehit ve gazi kabirlerini ziyaret etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı 15 Temmuz şehit ve gazi kabirlerini ziyaret etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Malatyalı Enes Gün ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Zekeriya Bitmez'in kabrini ziyaret etti. Geçit, şehit ailesine başsağlığı diledi ve gazilere desteklerini belirtti. Konuşmasında 15 Temmuz direnişini büyük bir kahramanlık örneği olarak nitelendiren Geçit, milletin birlik ve beraberliğine yapılan saldırının asla başarılı olamayacağını vurguladı.

15.07.2024 15:29  Güncelleme: 15:30
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Malatyalı Enes Gün ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Zekeriya Bitmez'in kabrini ziyaret etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 15 Temmuz hain darbe girişimin 8'inci yıldönümünde ilk olarak Atatürk Havalimanı'nda darbecilere karşı direnirken tankın üzerinden düşerek şehit olan Malatyalı Zekeriye Bitmez'in Dilek mahallesindeki kabrini ziyaret etti. Burada kabre çiçek bırakarak dua eden Geçit, Bitmez ailesine başsağlığı diledi.

Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hainlere karşı koymak için 2. Ordu Komutanlığı Karargahı önünde açılan ateş sonucunda yaralanan Gazi Enes Gün'ü Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile birlikte ziyaret eden Başkan Geçit, şehit aileleri ve gazilerin her daim emrinde olduklarını belirtti.

Ziyaretlerin ardından konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, şehit ve gazilerin yaptıkları fedakarlık ve ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimelerin yetmediğini belirterek, "15 Temmuz 2016 tarihinde milletimiz, ülkemizin geleceğine yöneltilen hain kalkışma karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek hain darbe girişimine karşı durmuş; canı pahasına, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz direnişi, asırlar boyu unutulmayacak bir destandır. Bu hain kalkışma, birlik ve beraberliğimize yapılan bir saldırı olarak tarihin kara defterine yazılmıştır. Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, bir milletin birliğine, kardeşliğine ve özgürlüğüne kast eden hiçbir güç, asla başarılı olamayacaktır ve olmamıştır. Biz, konu vatan ve bayrak olunca canımızı seve seve vermeye hazırız. Rabbim bir daha bu millete 15 Temmuz'u yaşatmasın. Bu duygu ve düşüncelerle; aziz milletimizin sağduyusuyla perçinlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken, gazilerimize esenlikler diliyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilyurt Belediye Başkanı 15 Temmuz şehit ve gazi kabirlerini ziyaret etti - Son Dakika


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