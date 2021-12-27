Başkan Genç, Bamya Çorbası buluşmasında - Son Dakika

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Konyalılar Derneği'nin geleneksel Bamya Çorbası buluşmasının konuğu oldu. Yılın son etkinliğinde Konyalılar Derneği'nin konuğu olan Başkan Genç, ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Antalya Konyalılar Derneği'nin 'Geleneksel Bamya Çorbası' buluşmasının 2021 yılının son konuğu Döşemealtı Belediye Baştanı Turgay Genç oldu. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi'nde (ASSİM) düzenlenen buluşmada Antalya ve Döşemealtı'nda yaşayan Konyalılarla bir araya gelen Başkan Genç, Konya'nın kültürel değerlerinden olan yöresel yemeği bamya çorbasını katılımcılara kendi elleriyle ikram etti.

"Antalya'da 93 bin Konyalı yaşıyor"

Antalya'da yaklaşık 93 bin Konyalının yaşadığını söyleyen Antalya Konyalılar Dernek Başkanı Süleyman Üre, "Kültürel zenginliklerimizi tanıtmaya ve yaşatmaya devam ediyoruz" diyerek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Mutluluk duyuyorum"

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Geleneksel olarak gerçekleşen buluşmalarda bende sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Her yıl yapılan davetlere büyük bir keyifle katılıyorum "dedi. İlçede yapılan yatırımlar ve hizmetler hakkında da bilgi veren Genç, yılın son bamya çorbası etkinliğinin önümüzdeki yılda devam etmesini istedi. - ANTALYA