Üye Girişi
Başkan Genç, Bamya Çorbası buluşmasında - Son Dakika

Başkan Genç, Bamya Çorbası buluşmasında

27.12.2021 14:19
Başkan Genç, Bamya Çorbası buluşmasında

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Konyalılar Derneği'nin geleneksel Bamya Çorbası buluşmasının konuğu oldu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Konyalılar Derneği'nin geleneksel Bamya Çorbası buluşmasının konuğu oldu. Yılın son etkinliğinde Konyalılar Derneği'nin konuğu olan Başkan Genç, ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Antalya Konyalılar Derneği'nin 'Geleneksel Bamya Çorbası' buluşmasının 2021 yılının son konuğu Döşemealtı Belediye Baştanı Turgay Genç oldu. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi'nde (ASSİM) düzenlenen buluşmada Antalya ve Döşemealtı'nda yaşayan Konyalılarla bir araya gelen Başkan Genç, Konya'nın kültürel değerlerinden olan yöresel yemeği bamya çorbasını katılımcılara kendi elleriyle ikram etti.

"Antalya'da 93 bin Konyalı yaşıyor"

Antalya'da yaklaşık 93 bin Konyalının yaşadığını söyleyen Antalya Konyalılar Dernek Başkanı Süleyman Üre, "Kültürel zenginliklerimizi tanıtmaya ve yaşatmaya devam ediyoruz" diyerek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Mutluluk duyuyorum"

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Geleneksel olarak gerçekleşen buluşmalarda bende sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Her yıl yapılan davetlere büyük bir keyifle katılıyorum "dedi. İlçede yapılan yatırımlar ve hizmetler hakkında da bilgi veren Genç, yılın son bamya çorbası etkinliğinin önümüzdeki yılda devam etmesini istedi. - ANTALYA

Başkan Genç, Bamya Çorbası buluşmasında
Başkan Genç, Bamya Çorbası buluşmasında
Başkan Genç, Bamya Çorbası buluşmasında

YORUMLAR
500

Turgay Genç, Döşemealtı, Antalya, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Genç, Bamya Çorbası buluşmasında - Son Dakika


Fenerbahçe'ye güzel haber! Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz'da başlayan yargılanma süreci sona erdi Fenerbahçe'ye güzel haber! Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz'da başlayan yargılanma süreci sona erdi         
14:20
Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi         
14:18
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
14:19 Fenerbahçe'ye güzel haber! Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz'da başlayan yargılanma süreci sona erdi
14:17 "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt
14:02 Canlı yayında İHA kameramanına tokat atan Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden de istifa etti
14:00 İBB hakkındaki teftişe bir tepki de Seyit Torun'dan geldi: Belediyelerimizden eminiz
13:48 Son Dakika: Basketbola korona darbesi! Fenerbahçe'nin oynayacağı dev maç ertelendi
13:35 Beşiktaş'ta şaşırtan karar! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak
13:35 İBB'ye yönelik özel teftiş tartışmasına Meral Akşener de katıldı: Kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin
13:27 Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!
13:25 Çok konuşulacak iddia: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı
13:25 İzmir Büyükşehir "Toplamıyoruz" dedi, köpeklerin Tunç Soyer'i kovaladığı görüntü yeniden gündem oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 14:30:58. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Genç, Bamya Çorbası buluşmasında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement