Başkan Genç, şehit aileleri ve gazi dernekleri ile iftarda buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehit aileleri ve gazi derneklerinin üyeleriyle iftar programında bir araya geldi. Şehitlerin ve gazilerin vatan için gösterdiği fedakarlığın unutulmayacağını belirten Başkan Genç, "Onların kıymetli aileleri bizler için çok özel ve değerlidir" dedi.

Şehit aileleri ve gazi derneklerinin üyeleriyle iftarda buluşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Sizlerle bir arada olmak bizim için büyük bir onurdur" dedi. Başkan Genç, "Vatanımızın bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Onların kıymetli aileleri bizler için çok özel ve değerlidir. Bu vesileyle, davetimize icabet eden her bir misafirimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim, bu mübarek ayda ettiğimiz duaları kabul eylesin, bizleri sağlık ve afiyetle nice Ramazanlara ulaştırsın. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz; bilakis onlar diridirler, fakat siz bunu bilemezsiniz.' Şehitlerimiz her zaman bizimledir ama biz onları görmüyoruz. Aziz şehitlerimiz hiçbir zaman unutulmayacak ve dualarımızda daima yer alacaktır" diye konuştu.

"Şehit ve gazi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Şehitlik makamının önemine vurgu yapan Başkan Genç, "Peygamber Efendimiz, şehitliğin yüceliğini anlatırken, 'Ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, her askeri harekata katılır, şehit olup tekrar dirilmeyi arzu ederdim' buyurmuştur. Şehitlik, peygamberlik makamından sonra gelen en yüksek mertebedir. Biliyoruz ki, şehitlerimizin aileleri onların şefaatine cennete nail olacaklardır. Bizler de yerel yönetimler olarak, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, şehit ve gazi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onlara sunduğumuz her destek, bir lütuf değil, bizim asli sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle, Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor, buraya teşrif ederek bizleri onurlandırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON