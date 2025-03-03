Başkan Genç'ten Karla Mücadele Ekibine İftar Vakti Teşekkür - Son Dakika
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Başkan Genç'ten Karla Mücadele Ekibine İftar Vakti Teşekkür

Başkan Genç\'ten Karla Mücadele Ekibine İftar Vakti Teşekkür

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, karla mücadele eden belediye personeliyle iftarda bir araya gelerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 975 personel, 176 araç ve 177 iş makinesi ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

03.03.2025 20:25  Güncelleme: 20:31
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Karla mücadelede görev alan personelle iftar yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, karla mücadelede görev alan belediye personeliyle iftarda bir araya geldi. İftara Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi, Park Bahçeler Dairesi, İtfaiye Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) çalışanları katıldı. Başkan Genç, zorlu kış şartlarında fedakarca görev yapan personeli tebrik etti.

975 personel, 176 araç ve 177 iş makinesi çalıştı

Büyükşehir Belediyesi olarak 18 ilçedeki 716 mahallede karla mücadele ettiklerini belirten Başkan Genç, ekiplerin 24 saat esasına dayalı yoğun ve özverili bir çalışma yürüttüğünü vurguladı. Başkan Genç, "18 ilçemizin tamamında, 716 mahallemizde siz değerli çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu mücadeleyi verdik. Hep birlikte vatandaşlarımızın erişim ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden çalıştık. Bu özverili mücadelenizden dolayı hepinizi yürekten kutluyorum. İlçe belediyelerimizin çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Bu süreçte ilçe belediyelerimize 245 bin litre motorin desteği sağladık. Karla mücadelede toplam 975 personel, 176 araç ve 177 iş makinesi görev yaptı. Buzlanmaya karşı 2 bin 800 ton tuz kullanıldı. Hepinizin emeği kutsal, bu büyük fedakarlığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim bizlere nice güzel hizmetleri hep birlikte yapmayı nasip etsin" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Genç'ten Karla Mücadele Ekibine İftar Vakti Teşekkür - Son Dakika

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