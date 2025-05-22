Başkan Güler: "Dağıtımını yaptığımız hayvanları kendimiz yetiştiriyoruz"

'Damızlık Küçükbaş Hayvancılık İşletmesi' fabrika gibi

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, il genelinde küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, koyun ve kaz gibi dağıtımı yapılan tüm hayvanları belediye bünyesinde kurdukları işletmelerde kendi imkanlarıyla yetiştirdiklerini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 2019 yılında göreve gelmesi ile 'Kendi Kendine Yeten Şehir' sloganıyla başlattığı tarım ve hayvancılık destekleri hız kesmeden sürüyor. Tarımsal faaliyetlerin yanı sıra hayvancılığın geliştirilmesine de katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, damızlık olarak dağıttığı küçükbaş ve kanatlıları kendi kurduğu işletmelerde yetiştiriyor. Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde 2022 yılında 50 koyunla kurulan, 'Damızlık Küçükbaş Hayvancılık İşletmesini' ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, incelemelerde bulunarak birim yetkililerinden bilgiler aldı.

'Kendi Kendine Yeten Ordu' hedefiyle her alanda üretimi geliştirmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarının altını çizen Başkan Güler, "Kökenli Mahallesi'nde 2022 yılında 50 koyunla kurduğumuz işletmemizde bugün 202 adet Bafra ırkı damızlık koyun bulunuyor. 'Kendi Kendine Yeten Ordu' ve 'Üretim Merkezli Türkiye Modeli' doğrultusunda koyun ve kaz gibi dağıtımını yaptığımız tüm hayvanları kendi imkanlarımızla yetiştiriyoruz. Bu altyapı sayesinde hem üretim yapıyor, hem de yetiştiricilerimize sahadan uygulamalı bilgi aktarıyoruz. İlimizde küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmak, üreticimizi desteklemek için kararlılıkla çalışıyoruz" diye konuştu.

"Sürü yöneticiliğini cazip hale getiriyoruz"

Hayvancılıkta en önemli ihtiyacın çoban olduğunu ve bu ihtiyacı 'Sürü Yöneticiliği' adıyla tek tip kıyafetlerle profesyonelleştirmek istediklerini de aktaran Başkan Güler, "Tarım ve hayvancılıkta kendimiz yetiştirerek kendi kendine yeten bir kent oluşturmaya çalışıyoruz. Bu noktada yaptığımız tüm çalışmalarla üretimi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bir diğer yandan da bu çalışmalarda en önemli ihtiyaç sürü yöneticisi ihtiyacı. Bu konuda farkındalık oluşması amacıyla tek tip kıyafetler kullanarak daha profesyonelleşmesini istiyoruz. Küçükbaş hayvancılığın yanı sıra sığır ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile ilgili de önemli çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.