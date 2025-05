Başkan Güler: \'Her zaman bir hedefiniz olsun\'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Kariyer Geliştirme ve Farkındalık Kulübü tarafından düzenlenen 'Kariyer Söyleşisi' programında öğrencilerle bir araya gelerek, yaşadığı denetim ve tecrübelerini paylaştı.

Öğrencilerden gelen teklifleri her zaman olumlu karşıladığını ve öğrencilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hayat tecrübelerini ve yaşadığı deneyimleri öğrencilere aktardı.

Üniversite öğrencileri ile bir arada olmaktan her zaman mutlu olduğunun altını çizen Başkan Hilmi Güler, "Zamanında temelini attığımız bir eğitim yuvasında bugün sizlerin karşında söyleşide bir araya gelmek beni mutlu etti. Ayrıca, üniversitemiz bulunduğu konum itibariyle gayet güzel bir noktada yer alıyor" dedi.

"Her zaman bir hedefiniz olsun"

Her başarının aslında bir hedef koymakla başladığının vurgulayan Başkan Güler, "Sizlerle bir arada olmak güzel. Gençlerle bir arada olmak hem enerji verir hem de ufkunuzu daha da yükseğe çıkartır. Ben gençlik yıllarımda ne düşündüysem Allah bana bunu yapma fırsatı verdi. Düşündüğüm her şeyi yapma imkanına sahip oldum. Küçüklüğümde ne bulursam bununla ne yapabilirim? Diye düşünürdüm. Benim bu vatana bu millete olan sevgim aslında daha 5 yaşında başladı. Ben o zamanlardan araştırmaya ülkem için bir şeyler üretmeye başladım. Aslında ben kendime bir hedef koydum. Koyduğum bu hedef doğrultusunda kendimi geliştirdim. Geliştirirken de ülkem için ne yapabilirimi düşündüm. Şükürler olsun. Geldiğimiz noktada ülkem için önemli hizmetlere imza atmış biri olarak bugün sizin karşınızdayım. Çok çalıştım. Azmettim, her engeli tek tek aştım. Sizlere şunu söyleyebilirim; her zaman bir hedefiniz olsun. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarınızı yapın, asla pes etmeyin ve yılmayın. Çünkü sizin iradeniz her şeyden önemlidir" ifadelerine yer verdi.

"Sıradan bir kişi olmayı kabul etmeyin"

Başkan Güler, "Günümüzde işi bilmek, o işte yetkin birisi olmak daha önemli. Diplomayı çıkartıp bir işin başına koyduğunuzda o iş çözülmüyor. O işi bilen ve o işte başarılı olan çözüyor. Onun için birikimli olmak günümüzde çok daha önemli hale geldi. Bunun haricinde, şans hazırlıklı beyinlere yardım eder. Siz önce tam olarak bir hazırlığınızı yapın. Bir konuyu çok iyi bilin iki konuyu da yeteri kadar bilin. Çok iyi bildiğiniz konuda uzmanlaşın. Sizi insanlar o konuda en iyi bilen olarak tanısınlar. Yani siz sıradan bir kişi olmayı kabul etmeyin. Bu bir yarış. Her şeye karşı mutlaka hazırlığınız olsun. Çünkü şansla ne zaman karşı karşıya geleceğinizi bilemezsiniz. Onun için siz çalışmalarınızı yapın ve hazır olun" şeklinde konuştu.

Soru-cevap şeklinde devam eden söyleşiye ODÜ Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ORDU