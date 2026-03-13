Öğrencilere kendi hikayesini anlattı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu 4-I sınıfı öğrencileri tarafından düzenlenen "Hikayemde Konuğum Var" etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte Başkan Gülpınar, hem öğrencilerle sohbet etti hem de hayat tecrübelerini paylaşarak önemli tavsiyelerde bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu'nda öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. "Hikayemde Konuğum Var" etkinliğine katılan Başkan Gülpınar, kendisini davet eden öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Etkinlik kapsamında öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Gülpınar, Şanlıurfa'da yürütülen belediye çalışmaları hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Ayrıca belediye başkanlığı görevinde yaptıkları hizmetlerden söz ederek çocukların merak ettiği konulara da değindi.

Başkan Gülpınar, özellikle çocukların eğitim hayatında hedef belirlemesinin önemine değinerek, çok çalışmanın ve disiplinli olmanın başarıya giden yolda en önemli unsurlar olduğunu ifade etti. Öğrencilere bol bol kitap okumalarını da tavsiye eden Gülpınar, çok çalışıp ülkelerine faydalı bireyler olmalarını istedi.

Etkinliğin en keyifli anlarından biri ise öğrencilerin yönelttiği sorular oldu. Öğrenciler, merak ettikleri konularla ilgili Başkan Gülpınar'a çeşitli sorular yöneltti. Gülpınar da öğrencilerin sorularını tek tek yanıtlayarak onlarla yakından ilgilendi.

Program boyunca öğrencilerle sıcak ve samimi bir iletişim kuran Başkan Gülpınar, çocukların enerjisinin ve heyecanının kendilerine güç verdiğini belirtti. Etkinlik sonunda Başkan Gülpınar, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

Okul yönetimi ve öğretmenler de etkinliğe katılımından dolayı Başkan Gülpınar'a teşekkür ederek, öğrenciler için unutulmaz bir gün yaşandığını ifade etti. - ŞANLIURFA