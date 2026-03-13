Öğrencilere kendi hikayesini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilere kendi hikayesini anlattı

Öğrencilere kendi hikayesini anlattı
13.03.2026 13:51  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu'nda düzenlenen 'Hikayemde Konuğum Var' etkinliğine katılarak öğrencilere hayat tecrübelerini aktardı ve eğitimde hedef belirlemenin önemine vurgu yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu 4-I sınıfı öğrencileri tarafından düzenlenen "Hikayemde Konuğum Var" etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte Başkan Gülpınar, hem öğrencilerle sohbet etti hem de hayat tecrübelerini paylaşarak önemli tavsiyelerde bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu'nda öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. "Hikayemde Konuğum Var" etkinliğine katılan Başkan Gülpınar, kendisini davet eden öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Etkinlik kapsamında öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Gülpınar, Şanlıurfa'da yürütülen belediye çalışmaları hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Ayrıca belediye başkanlığı görevinde yaptıkları hizmetlerden söz ederek çocukların merak ettiği konulara da değindi.

Başkan Gülpınar, özellikle çocukların eğitim hayatında hedef belirlemesinin önemine değinerek, çok çalışmanın ve disiplinli olmanın başarıya giden yolda en önemli unsurlar olduğunu ifade etti. Öğrencilere bol bol kitap okumalarını da tavsiye eden Gülpınar, çok çalışıp ülkelerine faydalı bireyler olmalarını istedi.

Etkinliğin en keyifli anlarından biri ise öğrencilerin yönelttiği sorular oldu. Öğrenciler, merak ettikleri konularla ilgili Başkan Gülpınar'a çeşitli sorular yöneltti. Gülpınar da öğrencilerin sorularını tek tek yanıtlayarak onlarla yakından ilgilendi.

Program boyunca öğrencilerle sıcak ve samimi bir iletişim kuran Başkan Gülpınar, çocukların enerjisinin ve heyecanının kendilerine güç verdiğini belirtti. Etkinlik sonunda Başkan Gülpınar, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

Okul yönetimi ve öğretmenler de etkinliğe katılımından dolayı Başkan Gülpınar'a teşekkür ederek, öğrenciler için unutulmaz bir gün yaşandığını ifade etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Kasım Gülpınar, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilere kendi hikayesini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Hürmüz Boğazı’nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu İran, Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu
Nereden nereye Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor Nereden nereye! Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
İran savaşta yalnız değilmiş Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı İran savaşta yalnız değilmiş! Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım

13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 14:04:37. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrencilere kendi hikayesini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.