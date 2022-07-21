Başkan Günel, sahil sitelerinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Başkan Günel, sahil sitelerinde vatandaşlarla buluştu

21.07.2022 12:50
Başkan Günel, sahil sitelerinde vatandaşlarla buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Sahil Siteleri'ni ziyaret etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Sahil Siteleri'ni ziyaret etti. Alan gezisine ilk olarak plajları dolaşarak başlayan Başkan Ömer Günel, ardından Üçgözler sitesinde bölge sakinleri ve esnafla buluşarak sorun ve taleplerini dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana Kuşadası'nın modern ve estetik bir turizm kenti haline getirmek amacıyla çalışan Başkan Ömer Günel, kenti karış karış dolaşmaya devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Ömer Günel son olarak özellikle yaz döneminde nüfus yoğunluğunun arttığı Sahil Siteleri'nde incelemelerde bulundu. Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Güvercin Masa Gezici ekibinin de eşlik ettiği alan gezisinde Başkan Ömer Günel, ilk olarak bölgedeki plajları inceledi. Gördüğü aksaklıkları ilgili birim müdürlerine ileten Başkan Ömer Günel ayrıca plajlarda halka ayrılan bölümlerin daha da genişletilmesi talimatını verdi.

Başkan Ömer Günel, plajlardaki incelemesinin ardından Üçgözler Sitesi'nde bölge sakinleriyle bir araya geldi. Site sakinleri Başkan Ömer Günel'i ilgiyle karşıladı. Görevde oldukları 3 yılda Kuşadası'na yaptıkları hizmet ve yatırımlarla ilgili hemşehrilerine bilgi veren Başkan Ömer Günel, daha sonra altyapı ve üst yapı sorunları ve çevre düzenlemeleriyle ilgili talepleri dinledi. Vatandaşlardan gelen soruları da tek tek yanıtlayan Başkan Ömer Günel, Sahil Siteleri'ndeki eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini söyledi.

Kuşadası'nda başta Aydın Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurumlarla uyum ve iş birliği içerisinde çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Günel, "Güzelçamlı ve Davutlar mahallelerindeki altyapı çalışmaları bu yılın sonuna kadar tamamlanacak. Bir yandan bizden önce yapılmayanları yapmaya, bir yandan da yeni yatırımlar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarım bütün enerjimizi Kuşadası'nı güzelleştirmek için harcıyoruz. Sahil Siteleri'nin eksiklikleri olduğunu biliyorum. Hepsini en kısa sürede gidermek için ekip arkadaşlarım var güçleriyle çalışıyor" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Ömer Günel, Kuşadası, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Günel, sahil sitelerinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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