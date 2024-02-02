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Başkan Günel: 'Yörük çadırının dumanını tüttüreceğiz' - Son Dakika
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Yerel

Başkan Günel: 'Yörük çadırının dumanını tüttüreceğiz'

Başkan Günel: \'Yörük çadırının dumanını tüttüreceğiz\'

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Örgütü'nün toplu üye katılım töreninde konuşan Başkan Ömer Günel, partinin bayrağını en son dalgalandıran bile olsa, Yörük çadırının dumanını tüttüreceklerini ve asla yenilmeyeceklerini söyledi.

02.02.2024 17:07  Güncelleme: 17:16
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Başkan Günel: "Yörük çadırının dumanını tüttüreceğiz"

AYDIN - Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Örgütü'nün toplu üye katılım töreni, dün Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törende konuşan Başkan Ömer Günel, "Bu partinin bayrağını en son dalgalandıran ben bile olsam, partide kalmaya ve çalışmaya devam edeceğim. Çünkü biz o Yörük çadırının dumanını tüttüreceğiz ve asla yenilmeyeceğiz" dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde 500'den fazla yeni üyenin rozetlerinin takıldığı toplu üye katılım töreni dün büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bizim sadakatimiz göğsünde Cumhuriyet ateşi hiç sönmemiş olan Mustafa Kemal Atatürk'edir. Eğer kime sadık olmamız gerektiğini bilirsek, o zaman hiç yorulmayız. O zaman şahsi menfaatlerimiz karşılanmadığında, şahsi beklentilerimiz beklediğimiz zamanda yerine gelmediğinde, yine bu çatı altında kalırız" dedi.

Başarmak istiyorsak çok çalışacağız

Başkan Ömer Günel, CHP'nin çatısı altında birleşmek gerektiğine değinerek "Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; Arkadaşlar, Toros Dağları'na bakınız. Orada bir tek Yörük çadırı görüyorsanız ve o Yörük çadırında bir tek çoban ateşi tütüyorsa, biliriz ki biz hiçbir kuvvet karşısında asla kaybetmeyiz. Toroslardan gelen bir Yörük evladınız olarak diyorum ki; bu partinin bayrağını en son dalgalandıran ben bile olsam, bu partide kalmaya ve çalışmaya devam edeceğim. Çünkü o yörük çadırının dumanını tüttüreceğiz ve asla yenilmeyeceğiz. Siz neden burada olduğunuzu bilmezseniz, göğsünüzdeki rozetin ne anlama geldiğinin farkında değilseniz, başaramayız. O yüzden başarmak istiyorsak çok çalışacağız, yorulmayacağız. Başarmak istiyorsak birbirimize küsmeyeceğiz. Kol kola gireceğiz. Birlikte koşacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Günel: 'Yörük çadırının dumanını tüttüreceğiz' - Son Dakika


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