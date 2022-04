Başkan Güngör, gençlerle sahur yaptı - Son Dakika

İftar sonrası gençlerle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, daha sonra sahuru da öğrenci evinde yaptı. Başkan Güngör, "Öğrenci evinin bereketi, gençlerin güler yüzü ve sohbetleri eşliğinde sahurumuzu yaptık. Gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Daima yanlarındayız" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gençlerle bir araya gelerek çay eşliğinde sohbet etti.

Öğrencilerle bolca muhabbet eden Başkan Güngör, "Öncelikle şehrimizin ve ülkemizin geleceği olan kıymetli gençlerimizle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Büyükşehir Belediyesi olarak projelerimizi hayata geçirirken gençlerimizin fikirlerini her zaman çok önemsiyoruz. Dolayısıyla genç kardeşlerimizle sık sık bir araya gelmeye, istişarelerde bulunmaya gayret ediyoruz. Onların gözlerindeki bu ışıltıyı görünce geleceğe yönelik umutlarımız kat be kat artıyor. Bu güzel sohbette bizlere eşlik ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, öğrencilerin teklifi üzerine sahurda da gençlerleydi. Öğrenci evinde sofra hazırlıklarına da yardımcı olan Başkan Güngör, yumurta pişirdi. Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Güngör, "Öğrenci evinin bereketi, gençlerin güler yüzü ve sohbetleri eşliğinde sahurumuzu yaptık. Gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Daima yanlarındayız" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ