Başkan Güngör; "Ulu çınarlarımızla hep bir aradayız" - Son Dakika
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Başkan Güngör; "Ulu çınarlarımızla hep bir aradayız"

25.03.2022 17:17
Başkan Güngör; "Ulu çınarlarımızla hep bir aradayız"

Kahramanmaraş'ta Yaşlılar Haftası çerçevesinde Kültürpark'ta gerçekleştirilen etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Ulu çınarlarımızla hep bir aradayız. Şükürler olsun varlığınıza, gölgeleri üzerimizden eksik olmasın" dedi.

Kahramanmaraş'ta Yaşlılar Haftası çerçevesinde Kültürpark'ta gerçekleştirilen etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Ulu çınarlarımızla hep bir aradayız. Şükürler olsun varlığınıza, gölgeleri üzerimizden eksik olmasın" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yaşlılar Haftası çerçevesinde Kültürpark'ta gerçekleştirilen buluşmaya katıldı.

Başkan Güngör yaptığı açıklamada, "Bugün İleri Yaş Atölyelerimizin kursiyerleri ve huzurevinde kalan değerli büyüklerimizle bu anlamlı günde bir araya geldik. Ancak her zaman ifade ettiğim gibi yaşlılarımızı sadece bu haftada anmamız doğru değil. Yaşlılarımız bizim için bir haftaya sığdırılamayacak kadar değerli. Biz inancımızdan ve değerlerimizden kaynaklı olarak büyüklerimize her zaman değer veriyor, hürmet gösteriyoruz. Ulu çınarlarımızla hep bir aradayız. Şükürler olsun varlığınıza, gölgeleri üzerimizden eksik olmasın. Etkinliğimize katılan tüm büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör; Ulu çınarlarımızla hep bir aradayız
Başkan Güngör; Ulu çınarlarımızla hep bir aradayız

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Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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