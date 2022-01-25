Başkan Gürkan, muhtarları kabul etti - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve beraberindeki muhtarları Büyükşehir Belediyesinde kabul ederek bir süre görüştü.

Uzun yıllar sonra Malatya'ya çok yoğun bir kar yağışının olduğunu belirten Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, "Kar rahmettir, berekettir. Malatya uzun yıllardır böyle bir kar yağışı görmemişti. Vatandaşlar biraz sıkıntı yaşayınca isyan etmeye başladı. Kuraklık olmayacak, topraklarımız susuz kalmayacak. Kar yılı var yılı derler. Biraz sabırlı olmak lazım" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Ülkemizde 53 yıldır yağmayan kar bu yıl yağdı. Malatya'da şu anda ulaşım arterlerinin açılması noktasında Türkiye'de en hızlı çalışan belediyeyiz. Belediyemizin bütün birimleri şu anda sahada çalışmalar gerçekleştiriyor. Eksi 15 derecede, eksi20 derecede ekiplerimiz kar temizliği yapmakta. Dün itibariyle çalışmaların yapıldığı alanlarda incelemelerde bulundum ve incelemelerde bulunduğum alanlarda kapalı yolumuz bulunmadığını gördüm. Bu ekiplerimizin cansiperane çalışmalarından kaynaklanıyor. Karla mücadele ifadesini kullanmak istemiyorum. Kar rahmettir rahmetle mücadele olmaz. Karın tadını çıkarmamız lazım. Ana arterlerimiz ile ulaşım arterlerimiz açık bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımız bu konularda müsterih olsunlar. Ekiplerimiz sahada görevlerini yaparken muhtarlarımız ile koordineli bir şekilde hareket etmekteler. Son bir hafta içerisinde yüksek kesimlerde bir metre, şehir merkezinde ise elli santim kar yağmasına rağmen şehrimizde pek fazla bir problem yaşamadık. Şehirlerarası yolların kapalı olmasından dolayı, MAŞTİ'de sıcak çorba ikramlarımız oldu, yurtlarda misafir ettik. Malaya il sınırları içerisinde kırsal mahallelerimizde zorda kalan ve hasta olan vatandaşlarımızı kendi imkanlarımızla, kurtarma araçlarımızla alarak gidecekleri yerlere ve hastanelere ulaştırdık. Çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - MALATYA