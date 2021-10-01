Başkan Gürün yaşlılarla buluştu - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlı vatandaşlar ile kahvaltı programında bir araya geldi. Menteşe ilçesinde düzenlenen kahvaltı programına Büyükşehir Belediyesi'nin evde bakım hizmetleri, evde temizlik hizmetleri, kırsaldaki çınarlar, 100 Yaş Evleri ve diğer hizmetlerden yararlanan 46 vatandaş katıldı.

Yaşlılar Günü'nde hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kendileri ile tek tek ilgilenen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ettiler. Yaşlılarla sohbet eden Başkan Gürün, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri hakkında düşüncelerini ve görüşlerini aldı.

Başkan Gürün, "Birlikte aileyiz, birlikte Muğlayız"

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenledikleri kahvaltı organizasyonunda 13 ilçeden temsili olarak birçok vatandaşın bulunduğunu ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin sağlığı, huzuru ve mutluluğu ile ilgileniyoruz. Evde Bakım Hizmetlerimiz ve Kırsaldaki Çınarlar Projemiz ile sizlerin yanında olurken diğer hizmetlerimizle de birlikte yaşadığımız şehre değer katıyoruz. Ayrıca kurduğumuz 100 Yaş Evlerimiz ile sizlerin tanış olmanızı, iyi ve kötü günlerinizde hep bir arada olmanızı sağlıyoruz. Sizler için yapmakta olduğumuz hizmetlerimiz artarak devam edecek. Yüzümüz hep gülsün. Gülmenin hiçbir maliyeti yok ve size de gülmek çok yakışıyor. Bizim için çok değerlisiniz. Sizler yaşlarının en olgun çağında, ailemizin tecrübeli koca çınarlarısınız. Birlikte aileyiz birlikte Muğla'yız ve ben sizlerle beraber olmaktan çok mutlu oldum. Farklı ilçelerimizden gelen sizlere çok teşekkür ederim. Hepimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun" dedi. - MUĞLA