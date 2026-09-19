Başkan Hallaç’tan Gaziler Günü mesajı

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Başkan Hallaç, Gaziler Günü, vatanın bağımsızlığı, milletin birlik ve beraberliği ile ülkenin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilere sonsuz minnet ve şükran duyduğunu söyledi.

Başkan Hallaç, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu toprakları bizlere vatan kılan en büyük değerlerimiz, milletimizin gurur ve onur abideleridir. Onların fedakarlıkları ve aziz hatıraları, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslarımızdandır. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve uzun ömür diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun. Tüm gazilerimize şükran, saygı ve minnetlerimi sunuyorum" diye konuştu.