Başkan Hamamcı sporcularla buluştu

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden ilçe temsilcisi 2 Eylül İnönü Belediye spor Kulüp Yönetimi ve sporcuları ile birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Belediye binasında düzenlenen toplantıya belediye meclis üyeleri, Kulüp Başkanı Aykan Bayrak, Yönetim Kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı. Oldukça verimli geçen görüşmede takımın lig süreci, sezon hedefleri ve Yalovaspor maçı öncesindeki hazırlıkları kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantının ardından Başkan Hamamcı, kulüp yönetimi ve sporcularla birlikte yapımı devam eden spor kompleksi inşaat alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hamamcı, spor yatırımlarının ilçedeki gençlerin gelişimine ve sportif başarıya önemli katkı sağlayacağı belirtti.

Başkan Hamamcı, 2 Eylül İnönü Belediyespor'a BAL'da başarılar dileyerek, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR