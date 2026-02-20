Başkan Hamamcı sporcularla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Hamamcı sporcularla buluştu

Başkan Hamamcı sporcularla buluştu
20.02.2026 15:44  Güncelleme: 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden 2 Eylül İnönü Belediyespor Kulübü ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda takımın hedefleri ve Yalovaspor maçı hazırlıkları ele alındı.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden ilçe temsilcisi 2 Eylül İnönü Belediye spor Kulüp Yönetimi ve sporcuları ile birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Belediye binasında düzenlenen toplantıya belediye meclis üyeleri, Kulüp Başkanı Aykan Bayrak, Yönetim Kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı. Oldukça verimli geçen görüşmede takımın lig süreci, sezon hedefleri ve Yalovaspor maçı öncesindeki hazırlıkları kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantının ardından Başkan Hamamcı, kulüp yönetimi ve sporcularla birlikte yapımı devam eden spor kompleksi inşaat alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hamamcı, spor yatırımlarının ilçedeki gençlerin gelişimine ve sportif başarıya önemli katkı sağlayacağı belirtti.

Başkan Hamamcı, 2 Eylül İnönü Belediyespor'a BAL'da başarılar dileyerek, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yalovaspor, Eskişehir, Belediye, Eylül, İnönü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Hamamcı sporcularla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
14:59
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe’de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:01:22. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Hamamcı sporcularla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.