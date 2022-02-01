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Başkan İmamoğlu, kar temizleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Başkan İmamoğlu, kar temizleme çalışmalarını inceledi

01.02.2022 10:19
Başkan İmamoğlu, kar temizleme çalışmalarını inceledi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, sanayicilerin işlerini kolaylaştırma ve her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olma anlayışı ile çalıştıklarını belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, sanayicilerin işlerini kolaylaştırma ve her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olma anlayışı ile çalıştıklarını belirtti. Başkan İmamoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç ile birlikte gece yarısı kar temizleme çalışmaları yapan ekipleri ziyaret ederek tatlı ikram etti.

Son günlerde etkili olan kar yağışının ulaşımı ve dolayısıyla üretimi aksatmaması için Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ekipleri kesintisiz çalışmaya devam ediyor. Bölge genelindeki yollarda sürekli olarak kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan ekipleri gece geç saatlerde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç ziyaret etti. Kayseri OSB Bölge Müdürü Fatih Gözel ile Fen İşleri Müdürü Abdullah Deneyen'in de yer aldığı ziyarette sıfırın altındaki hava sıcaklığına rağmen çalışan ekiplere tatlı ikram edildi.

Kar temizleme ve buzlanmayı önlemek için yapılan tuzlama çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Yönetim Kurulu olarak sanayicilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Sanayicilerin işlerini kolaylaştırmak için gayret gösterdiklerini ifade eden İmamoğlu, "Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz, ülkemiz ve şehrimiz için gece gündüz demeyip üreten sanayicilerimize 24 saat hizmet veriyor. Şu anda da gecenin ilerleyen saatlerine rağmen kar temizleme ve tuzlama ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca etkili bir şekilde devam eden kar yağışına rağmen ekiplerimizin çalışmaları sayesinde tüm caddelerimiz ulaşıma açık bulunuyor. Hava sıcaklığının gece düşmesi sonucu buzlanma olmaması için de tuzlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu arada şu hususu da belirtmeliyim ki ekiplerimiz sadece caddelerimizi kardan temizlemekle kalmıyor, fabrikalarımızın yükleme rampalarının bulunduğu alanlarda da kar temizleme çalışması yapıyor. Ayrıca isteyen sanayicilerimize tuz konusunda da yardımcı oluyoruz. Soğuk havaya rağmen fedakarca çalışan ekiplerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz. Rabbim kaza bela vermesin" dedi. - KAYSERİ

Başkan İmamoğlu, kar temizleme çalışmalarını inceledi
Başkan İmamoğlu, kar temizleme çalışmalarını inceledi
Başkan İmamoğlu, kar temizleme çalışmalarını inceledi
Başkan İmamoğlu, kar temizleme çalışmalarını inceledi
Başkan İmamoğlu, kar temizleme çalışmalarını inceledi
Başkan İmamoğlu, kar temizleme çalışmalarını inceledi

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Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan İmamoğlu, kar temizleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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