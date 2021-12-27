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Başkan Işık, Akkent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Işık, Akkent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

27.12.2021 11:55
Başkan Işık, Akkent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Akkent Mahallesi'nde 'Akıllı şehir' uygulaması kapsamında yenilenen kiosk ve atıl alandan parka dönüştürülen alanda incelemelerde bulundu.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Akkent Mahallesi'nde 'Akıllı şehir' uygulaması kapsamında yenilenen kiosk ve atıl alandan parka dönüştürülen alanda incelemelerde bulundu.

Akkent Mahallesi'nde yenilenen kiosku mahalle muhtarı Bayram Ünal ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yeni kiosklarla birçok işlemin yapılabildiğini ifade etti. Başkan Işık, "Son dönemde şehrimize akıllı şehir uygulamaları kapsamında yapılan yaptığımız hizmetlerden birisi de su dolum, Kart 43 yükleme, su faturası ödeme, emlak ve çevre temizlik vergisi ödeme ve ayrıca şehir bilgilerini almak konusunda her türlü imkanın sunulduğu kiosklarımızı yerleştirdik. Akkent Mahallemizde de yer alan bu kiosksumuz mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Akkent Mahallesi Muhtarı Bayram Ünal, yeni kiosk cihazından memnun olduklarını ifade ederek, "Birçok işlem artık vatandaşımız belediyeye gitmeden yapabiliyor. Vatandaşımız günün her saati kiosklara gelip her işlemini yapabiliyor" diye konuştu.

Başkan Işık, kioskları inceledikten sonra Akkent Mahallesinde yapımı tamamlanan parkı ve süs taşları ile oluşturulan Türk Bayrağını ziyaret etti. Başkan Işık, "Akkent mahallemizde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz aracılığı ile mahallemize kazandırdığımız yeni park alanındayız. Böyle güzel bir alanı mahallemize kazandıran belediyemizin tüm çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahalle Muhtarı Bayram Ünal, kötü bir durumda olana sahip çıkarak parka dönüştüren Başkan Işık'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Başkan Işık, Akkent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

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Alim Işık, Kütahya, Bayram, Akkent, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Işık, Akkent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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