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Başkan Işık'tan Gürsulu Yıldırım'a sürpriz

BURSA - Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu'da yaşayan Yıldırım'ın isteğini kırmadı. Teknolojik aletlere çok düşkün olduğunu ve Başkan Işık'ı takip ettiğini belirten Yıldırım'ın bir ev ziyaretindeki tablet isteği, Başkan Işık tarafından hızlıca yerine getirildi.

Gürsu'daki dezavantajlı ve engelli vatandaşları rutin olarak ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık yine gönülleri fethetti. Sosyal medyayı sıkı takip eden ve ilçenin en sevilen yüzlerinden biri olan Yıldırım'a kendisinden istediği hediyeyi bizzat takdim eden Başkan Işık, hem Yıldırım'ı hem de ailesini duygulandırdı. Bir önceki ev ziyaretinde Başkan Işık'a tablet istediğini söyleyen Yıldırım'ın isteği hızlıca yerine getirildi. Tableti temin eden Başkan Mustafa Işık, Yıldırım'a ve ailesine evlerinde sürpriz yaptı.

Başkan Işık'ı karşısında gören Yıldırım, sevince boğulurken, ilk işi, tableti açıp fotoğraf çekip ekrana koymak oldu.

Yıldırım'ın sevgi dolu sarılmasının her şeye bedel olduğunu söyleyen Başkan Işık, "Seçim çalışmalarımız arasında tüm özel kardeşlerimi ihmal etmemeye dikkat ediyorum. Yıldırım'ın özel yönlerini ve sosyal medya aktifliğini biliyorum. Bu anlık sürpriz ile mutlu olması beni duygulandırdı" dedi.