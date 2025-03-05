Başkan Işıksu Esnaf Ziyaretlerinde Bereketli Kazançlar Diledi

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Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Çark Caddesi ve Şal Sokak'ta esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek esnafa hayırlı işler diledi.

Adapazarı'nın ekonomik ve sosyal hayatının merkezlerinden biri olan Çark Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Işıksu, esnafların talep ve önerilerini dinledi, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ziyaretlerde, Kunduracılar Odası Başkanı Kemal Turgaç ve Fotoğrafçılar Odası Başkanı Cevat Davulcu da yer aldı. Başkan Işıksu, esnafların Adapazarı'na kattığı değeri ifade ederek, "Şehrimizin üretken, çalışkan insanlarıyla her daim gönül gönüleyiz. Çark Caddesi ve Şal Sokak'ta esnafımızı ziyaret ederek bereketli işler diledik. Kunduracılar Odası Başkanımız Kemal Turgaç ve Fotoğrafçılar Odası Başkanımız Cevat Davulcu'ya misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Başkan Işıksu, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ahi Berat Töreni'nde Sakarya Ahisi seçilen İsmail Şenel'i dükkanında ziyaret etti. Ziyarette, Ahilik geleneği ve esnaflık kültürü üzerine sohbet edildi. Başkan Işıksu, Şenel'e ustalığı ve şehre kattığı değer için teşekkür ederek, "Ahilik geleneğini yaşatan tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA