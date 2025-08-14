Başkan Kablan: "24 yılda Türkiye\'ye büyük bir dönüşüm yaşattık"

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AK Parti'nin kuruluşunun 24. yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Başkan Kablan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Halka hizmet, hakka hizmettir" anlayışıyla kurulan AK Parti'nin, 14 Ağustos 2001'den bu yana milletin güveni ve desteğiyle yoluna devam ettiğini belirtti.

Kablan, 24 yıllık süreçte milli iradeyi güçlendiren ve ülkeyi her alanda ileriye taşıyan çok sayıda icraata imza atıldığını ifade ederek, "Milli ve yerli vizyonumuzla teknolojiden sanayiye, savunmadan altyapıya, eğitimden sağlığa kadar büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Yerli savunma sanayi hamleleri, milli enerji yatırımları, dijital altyapı projeleri ve ulaştırma hamleleriyle Türkiye, artık bölgede ve dünyada yön veren bir ülke haline gelmiştir. Bugün de 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla daha güçlü, daha bağımsız ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle, ilk günkü inanç ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Milletimizden aldığımız destekle ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak için gayretimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN