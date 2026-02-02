Başkan Kahveci: "Sosyal alanların sayısını artıracağız"

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Çamlıbahçe Parkı içerisinde hizmet veren Kent Lokantası ve Kent Kahvesi'ni ziyaret ederek vatandaşlar ve gençlerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında tesislerde incelemelerde bulunan Başkan Kahveci, vatandaşların talep ve beklentilerini birebir dinledi. Kütahya Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Kent Lokantası ve Kent Kahvesi'nin, toplumun her kesimine hitap eden önemli buluşma noktaları olduğunu vurgulayan Başkan Kahveci, özellikle gençlerin görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kahveci, sunulan hizmetlere ilişkin memnuniyet ve talepleri dinleyerek iletilen konuların değerlendirmeye alınacağını belirtti.

Başkan Kahveci, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal alanların sayısını çoğaltmak için çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA