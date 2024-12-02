Başkan Kahveci, Şerife Zeybek\'i Ziyaret Etti

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, söz verdiği Şerife Zeybek'i evinde ziyaret etti.

Pazaryeri düzenlemesi nedeniyle kamusal alan kapsamına alınan ve boşaltılması gereken evinde Başkan Kahveci'ye yaşadığı süreci anlatan Şerife Zeybek, sorunlarına çözüm bulunmasını talep etti. Başkan Kahveci, durumu yerinde inceleyerek gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti. Kahveci, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Halk Günü toplantılarımızda vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyor, çözüm üretmek için adımlar atıyoruz. Şerife teyzenin durumu bizim için önemliydi ve bizzat incelemek istedik. Halkımızın huzur ve refahı için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Şerife Zeybek ise Başkan Kahveci'ye teşekkür ederek, ilgi ve desteklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - KÜTAHYA