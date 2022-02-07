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Başkan Kaplan yeni makam odasında ilk misafirini ağırladı - Son Dakika

Başkan Kaplan yeni makam odasında ilk misafirini ağırladı

07.02.2022 17:36
Başkan Kaplan yeni makam odasında ilk misafirini ağırladı

Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Macit Engin Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Macit Engin Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Koçarlı Belediyesi yeni hizmet binasının ilk misafiri olan İl Jandarma Komutanı Engin, yeni hizmet binasının ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta yapımı tamamlanan Koçarlı Belediyesi yeni hizmet binası tüm belediye birimlerinin taşınması ile hizmet vermeye başladı. Bugün personeli ile yeni hizmet binasında ilk mesaisini yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın ilk ziyaretçisi Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Macit Engin oldu.

Başkan Kaplan, yeni hizmet binasının ilk misafiri olan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Engin'i makam odasında ağırlamasının ardından yaptığı açıklamada, "İl Jandarma Komutamızı yeni hizmet binamızda misafir etmek bizleri memnun etti. Kendileri ayrıca hizmet binamızın ilk misafiri oldu. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kaplan'a nezaket ziyaretinde bulunan Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Macit Engin ise Koçarlı'ya kazandırılan yeni hizmet binasının ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Kaplan ziyaretin sonunda Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Macit Engin'e günü anısına üzerinde Merhum Başvekil Adnan Menderes'in resminin bulunduğu çini tabak hediye etti. - AYDIN

Başkan Kaplan yeni makam odasında ilk misafirini ağırladı
Başkan Kaplan yeni makam odasında ilk misafirini ağırladı
Başkan Kaplan yeni makam odasında ilk misafirini ağırladı

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Jandarma, Koçarlı, Albay, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kaplan yeni makam odasında ilk misafirini ağırladı - Son Dakika


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