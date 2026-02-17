Başkan Karamehmetoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Başkan Karamehmetoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

17.02.2026 09:58  Güncelleme: 09:59
Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Haftalık ziyaret kapsamında karşılaştığı sevgi gösterileri ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek ortak bir akılla çözüm bulma vurgusu yaptı.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Haftalık ziyaret kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Karamehmetoğlu, büyük bir sevgi gösterisi ile karşılandı. Çarşı esnafıyla görüşen Başkan Karamehmetoğlu, onların sorun, görüş ve taleplerini dinledi. Çarşıda alışverişe çıkan vatandaşların da sorunlarını dinleyen Başkan Karamehmetoğlu, onlarla sohbet ederek önerilerini dinledi. Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı Başkan Şehmus Karamehmetoğlu'na teşekkür etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Karamehmetoğlu, "Hizmetkarı olduğumuz vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet yaşadık. Bizzat onların ayağına giderek sorunlarını dinledik. El birliği ve ortak bir akılla daha güzel yaşanabilir bir Çermik inşa etmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Şehmus Karamehmetoğlu, Yerel Haberler, Diyarbakır, Belediye, Çermik, Yerel, Son Dakika

