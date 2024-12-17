Başkan Kaya, Çocukların Mutluluğu İçin Yoğun Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Başkan Kaya, Çocukların Mutluluğu İçin Yoğun Çalışmalarına Devam Ediyor

Başkan Kaya, Çocukların Mutluluğu İçin Yoğun Çalışmalarına Devam Ediyor

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çocuklara olan özel ilgisiyle dikkat çekiyor. Eğitime destek olmanın yanı sıra çocukların özel isteklerini de geri çevirmeyen Başkan Kaya, ilçedeki miniklerin mutluluğuna ortak oluyor.

17.12.2024 15:15  Güncelleme: 15:18
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yoğun mesai temposuna rağmen ilçedeki çocukların özel isteklerini geri çevirmiyor. Çocuklara yönelik program ve özel davetleri atlamayan Başkan Kaya, onların mutluluğuna ortak oluyor.

İlçede vatandaşlar ile kurduğu sıcak ilişkilerle halkın takdirini toplayan Başkan Kaya çocuklara da özel ilgi gösteriyor. Eğitimin her kademesindeki öğrencilerin talep ve önerilerine kulak veren Başkan Kaya, eğitime destek olmanın yanı sıra çocukların özel davetlerini de geri çevirmeyerek küçüklerin gönlünde ayrı bir yer ediniyor. Sık sık düzenlediği okul ziyaretleriyle hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin yanında olduğunu hissettiren Başkan Kaya, çocuklara olan samimi yaklaşımıyla da dikkat çekiyor.

Daha önce anaokulu öğrencisi Kuzey Arpacıoğlu'nun 'sınıfımı ziyaret eder misin?' talebini kırmayan Başkan Kaya, sınıf başkanı seçilince Başkan Kaya'yı sınıflarına getireceği vaadinde bulunan 4. Sınıf öğrencisi Şengül Özer'in de isteğini yerine getirmişti. İlçede gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında sık sık okul bahçelerinde mola vererek öğrencilerle sohbet etmeye özen gösteren Başkan Kaya, son olarak da İncirliova Anaokulu öğrencilerini belediyede ağırladı. Miniklerin isteklerini dinleyen Başkan Kaya çocuklara tavsiyelerde bulundu.

Çocuklara olan duyarlılığıyla dikkat çeken Başkan Kaya, miniklerle gerçekleştirdiği sohbette eğitimin önemine vurgu yaparak, "Sizlerden en öncelikli isteğim okumanız ve gelecekte güzel mesleklere sahip olmanız. Doktor, mühendis, avukat, öğretmen ve bilim insanı gibi mesleklerle Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete, topluma ve ailenize yararlı işler yapmanız. Biz de tüm gücümüzle Cumhuriyetimizin aklı hür vicdanı hür nesilleri olacak sizlerin her zaman yanınızda olmaya, sosyal hayatlarınızda ve eğitimin her kademesinde sizleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Kaya, Çocukların Mutluluğu İçin Yoğun Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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