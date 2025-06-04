Başkan Kaya'dan Afet Açıklaması: 'Medya Bizi Hedef Gösteriyor' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Kaya'dan Afet Açıklaması: 'Medya Bizi Hedef Gösteriyor'

04.06.2025 09:40  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yoğun yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanlar sonrası, medyanın olayları çarpıttığını ve belediyeyi hedef gösterdiğini belirtti. Başkan Kaya, afetin yönetimindeki eksikliklere dikkat çekerek, belediye ekiplerinin afetle mücadeleye devam ettiğini söyledi.

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçede yaşanan afet nedeniyle yapılan haberle ilgili, "Biz daha 1 yıllık belediyeyiz. Şu afet ortamında sırf Ortahisar Belediyesi'ni karalayabilmek için haberler yapıyorlar. Hepsini kınıyorum, lanetliyorum, Allah'a havale ediyorum" dedi.

Ortahisar'da sabah erken saatlerde başlayan ve öğleye kadar aralıksız devam eden yoğun yağış, ilçedeki çok sayıda mahallede taşkın, su baskını ve heyelana neden oldu. Metrekareye 63 kg yağışın düştüğü ilçede, Devlet Sahil Yolu'nun 2 No'lu Beşirli ve Toklu mahalleleri mevkii ve cadde boyunca çok sayıda işyeri su ve çamur altında kaldı. Yine Pazarkapı ve Çömlekçi başta olmak üzere, bazı merkez mahallelerde de yollar su altında kalırken, ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı.

Yaşanan taşkın, su baskını ve heyelan sonrasında Ortahisar Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren afetin yaralarını sarmak ve yaşanan mağduriyetleri gidermek amacıyla sahada yoğun mesai yaptı.

Belediye ekiplerinin mahallelerde yürüttüğü çalışmaları sahada takip eden Belediye Başkanı Ahmet Kaya, afetten etkilenen esnafa ve vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

"Sıkıntının sebebi akıldan ve bilimden uzak işler yapılmasıdır"

Sabahın erken saatlerinden itibaren sahada olduklarını dile getiren Başkan Kaya, "Bugün Ortahisar ilçemizde metrekareye 63 kg yağış düşmesi sonrasında birçok su baskınları ve heyelanlar oluştu, mağduriyetler ve maddi kayıplar yaşandı. Dükkanlarımızı, işyerlerimizi sular bastı. Bütün arkadaşlarımla, ekip ve ekipmanlarımızla birlikte sabah saat 11'den bu saatlere kadar sahadayız. Şehrimizin, ilçemizin yaşadığı bu sıkıntıdan kurtulabilmesi adına arkadaşlarımla yoğun bir mücadele veriyoruz. Oluşan bu sıkıntının temel nedeni dere yataklarımızdır, rehabilitasyonların yapılmamasıdır. Sıkıntının sebebi bellidir, akıldan ve bilimden uzak işler yapılmasıdır. Derenin hemen önüne trafo yapılmasıdır. On yıllardır bu kenti yönetenler, bu konuda gerekli adımları atmamışlar, buna bağlı olarak çok ciddi sıkıntılar oluştu" dedi.

"Biraz vicdanlı olun, biraz Allah'tan korkun"

Yaşanan afet sonrası görev ve sorumluluk alanı demeden harekete geçtiklerini ve büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını dile getiren Kaya, buna rağmen medyanın afette ortaya çıkan tablonun sorumlusu Ortahisar Belediyesiymiş gibi haberler yaymaya çalıştığını ifade etti. Kaya, şöyle devam etti:

"Biz, 'bu görev Büyükşehir Belediyesi'nindir, TİSKİ'nindir' demeden arkadaşlarımızla birlikte seferber olduk, hala daha sahadayız, gece boyunca da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ancak adına 'yandaş medya' denen o alçak güruh, ki bir uzantıları da buradadır, suçlu bizmişiz gibi haberler yaymaya çalışıyor. Oysa herkes neyin ne olduğunu, bu görevin kimin olduğunu biliyor. Biz, 'görev onundur, bunundur' bakmaksızın, şehrimizde oluşan bu sıkıntıya çözüm üretebilmek, vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek adına mücadele ederken bizi hedef yapmaya çalışıyorlar. Aynı şeyi İstanbul'da yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Gaziosmanpaşa Belediye'mize yapılan baskında, güya paralar bulunduğu montaj haberleriyle belediye başkanımızı ve arkadaşlarımızı suçlayan alçaklar, aynı şekilde Trabzon'da da, üstelik Allah'tan korkmadan, utanmadan şu afet ortamında sırf Ortahisar Belediyesi'ni karalayabilmek için haberler yapıyorlar. Hepsini kınıyorum, lanetliyorum, Allah'a havale ediyorum. İnsanda biraz utanma olur, Allah korkusu olur. Geçenlerde Trabzon'da bir turizm toplantısı yapıldı. Trabzon'umuzun turizminin gelişmesi adına, orada turistlerin ve esnafımızın talebi olarak dile getirdiğim bir konuşmayı, sanki kendime istiyormuşum gibi, sanki bu şehirde yaşayan insanlara istiyormuşum gibi, bu afet haberleriyle iç içe geçirerek yayınlar yapıyorlar. Onları Allah'a havale ediyorum. Bu kadar da net söylüyorum. Biraz insan olun, biraz vicdanlı olun, biraz Allah'tan korkun."

Başkan Kaya, beraberindeki başkan yardımcıları ile birlikte Moloz mevkiindeki çalışmaları da takip etti. Başkan Kaya'nın mağduriyet yaşanan diğer mahallelerde de incelemelerde bulunacağı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Ahmet Kaya, Ortahisar, Belediye, Politika, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Yerel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kaya'dan Afet Açıklaması: 'Medya Bizi Hedef Gösteriyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı
Rıza Çalımbay, Sivasspor’a veda etti Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası 'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası

16:17
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi
16:06
Zelenski’den Putin’i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya’nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek
Zelenski'den Putin'i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya'nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek
14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
22:14
Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
21:57
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
21:39
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech’in ayrılış nedeni belli oldu
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech'in ayrılış nedeni belli oldu
21:05
Ayvalık’ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
Ayvalık'ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 16:44:04. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Kaya'dan Afet Açıklaması: 'Medya Bizi Hedef Gösteriyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.