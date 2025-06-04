Başkan Kaya'dan Afet Açıklaması: 'Medya Bizi Hedef Gösteriyor'

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçede yaşanan afet nedeniyle yapılan haberle ilgili, "Biz daha 1 yıllık belediyeyiz. Şu afet ortamında sırf Ortahisar Belediyesi'ni karalayabilmek için haberler yapıyorlar. Hepsini kınıyorum, lanetliyorum, Allah'a havale ediyorum" dedi.

Ortahisar'da sabah erken saatlerde başlayan ve öğleye kadar aralıksız devam eden yoğun yağış, ilçedeki çok sayıda mahallede taşkın, su baskını ve heyelana neden oldu. Metrekareye 63 kg yağışın düştüğü ilçede, Devlet Sahil Yolu'nun 2 No'lu Beşirli ve Toklu mahalleleri mevkii ve cadde boyunca çok sayıda işyeri su ve çamur altında kaldı. Yine Pazarkapı ve Çömlekçi başta olmak üzere, bazı merkez mahallelerde de yollar su altında kalırken, ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı.

Yaşanan taşkın, su baskını ve heyelan sonrasında Ortahisar Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren afetin yaralarını sarmak ve yaşanan mağduriyetleri gidermek amacıyla sahada yoğun mesai yaptı.

Belediye ekiplerinin mahallelerde yürüttüğü çalışmaları sahada takip eden Belediye Başkanı Ahmet Kaya, afetten etkilenen esnafa ve vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

"Sıkıntının sebebi akıldan ve bilimden uzak işler yapılmasıdır"

Sabahın erken saatlerinden itibaren sahada olduklarını dile getiren Başkan Kaya, "Bugün Ortahisar ilçemizde metrekareye 63 kg yağış düşmesi sonrasında birçok su baskınları ve heyelanlar oluştu, mağduriyetler ve maddi kayıplar yaşandı. Dükkanlarımızı, işyerlerimizi sular bastı. Bütün arkadaşlarımla, ekip ve ekipmanlarımızla birlikte sabah saat 11'den bu saatlere kadar sahadayız. Şehrimizin, ilçemizin yaşadığı bu sıkıntıdan kurtulabilmesi adına arkadaşlarımla yoğun bir mücadele veriyoruz. Oluşan bu sıkıntının temel nedeni dere yataklarımızdır, rehabilitasyonların yapılmamasıdır. Sıkıntının sebebi bellidir, akıldan ve bilimden uzak işler yapılmasıdır. Derenin hemen önüne trafo yapılmasıdır. On yıllardır bu kenti yönetenler, bu konuda gerekli adımları atmamışlar, buna bağlı olarak çok ciddi sıkıntılar oluştu" dedi.

"Biraz vicdanlı olun, biraz Allah'tan korkun"

Yaşanan afet sonrası görev ve sorumluluk alanı demeden harekete geçtiklerini ve büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını dile getiren Kaya, buna rağmen medyanın afette ortaya çıkan tablonun sorumlusu Ortahisar Belediyesiymiş gibi haberler yaymaya çalıştığını ifade etti. Kaya, şöyle devam etti:

"Biz, 'bu görev Büyükşehir Belediyesi'nindir, TİSKİ'nindir' demeden arkadaşlarımızla birlikte seferber olduk, hala daha sahadayız, gece boyunca da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ancak adına 'yandaş medya' denen o alçak güruh, ki bir uzantıları da buradadır, suçlu bizmişiz gibi haberler yaymaya çalışıyor. Oysa herkes neyin ne olduğunu, bu görevin kimin olduğunu biliyor. Biz, 'görev onundur, bunundur' bakmaksızın, şehrimizde oluşan bu sıkıntıya çözüm üretebilmek, vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek adına mücadele ederken bizi hedef yapmaya çalışıyorlar. Aynı şeyi İstanbul'da yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Gaziosmanpaşa Belediye'mize yapılan baskında, güya paralar bulunduğu montaj haberleriyle belediye başkanımızı ve arkadaşlarımızı suçlayan alçaklar, aynı şekilde Trabzon'da da, üstelik Allah'tan korkmadan, utanmadan şu afet ortamında sırf Ortahisar Belediyesi'ni karalayabilmek için haberler yapıyorlar. Hepsini kınıyorum, lanetliyorum, Allah'a havale ediyorum. İnsanda biraz utanma olur, Allah korkusu olur. Geçenlerde Trabzon'da bir turizm toplantısı yapıldı. Trabzon'umuzun turizminin gelişmesi adına, orada turistlerin ve esnafımızın talebi olarak dile getirdiğim bir konuşmayı, sanki kendime istiyormuşum gibi, sanki bu şehirde yaşayan insanlara istiyormuşum gibi, bu afet haberleriyle iç içe geçirerek yayınlar yapıyorlar. Onları Allah'a havale ediyorum. Bu kadar da net söylüyorum. Biraz insan olun, biraz vicdanlı olun, biraz Allah'tan korkun."

Başkan Kaya, beraberindeki başkan yardımcıları ile birlikte Moloz mevkiindeki çalışmaları da takip etti. Başkan Kaya'nın mağduriyet yaşanan diğer mahallelerde de incelemelerde bulunacağı ifade edildi.