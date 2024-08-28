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Başkan Kepenek taşımalı eğitim istemeyen Akbaş sakinlerini yalnız bırakmadı

Akbaş Ortaokulunun taşınmasını istemeyen köylüler eylem yapıp, imza kampanyası başlattı

DENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesinde taşımalı eğitim kararına tepki gösteren Akbaş Mahallesi sakinlerine destek veren Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Okuldaki bacanın tütmesi için her türlü desteği verdik ve daha da vermeye hazırız. Ne olursunuz bu okulu kapatmayın" dedi.

Denizli'nin Honaz ilçesine 26 kilometre mesafede bulunan Akbaş Mahallesi'nde 1952 yılında yapılan okulun bir bölümü 20 yıl önce ortaokul olarak hizmete açıldı. 6 öğretmen ve 25 öğrencisi olan Akbaş Ortaokulunun kapatılarak, öğrencilerin 15 kilometre uzaklıktaki Kaklık Mahallesinde taşımalı olarak eğitim görmesine karar verildi. İlçenin en yüksek noktasında bulunan kırsal mahalledeki ortaokulun taşınmasını isteyen köylüler, muhtar Muhammet Avcı önderliğinde okul bahçesinde toplanarak eylem yaptı. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in de destek verdiği köylüler, alınan kararın iptal edilmesi için imza kampanyası da başlattı.

Honaz Belediyesi olarak tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları okulun kapanmaması için eylem yapan köylülere destek veren Başkan Yüksel Kepenek, "Bu okulun açık kalması için olumlu bazı emareler elde ettik ama biz bu okul açık kalana kadar, bu okulun bacasını tüttürene kadar, biz bu okulda öğrencilerin cıvıl cıvıl bahçede koşturmasını sağlanana kadar hep birlikte el ele mücadele edeceğiz. Çünkü bu köy bizim, bu köy Anadolu'nun en yüksek rakımlı köylerinden bir tanesi. Biz bu köyleri boşaltarak aslında tarımı, hayvancılığı, buradaki üretimi ve ormancılığı destekleyen bu köyü bir anlamda boşaltmış oluyoruz. Bu projeye bizim dur dememiz lazım. Biz bu köyün halkını artıracağımız, kentten köye tersine göçü destekleyeceğimiz yere köyden kente göçe neden olan politikalar üretiyoruz. 25 öğrenci, 40 öğrenci veya 70 öğrenci gibi sayısal veriler koyuyorlar. Bir köyün öğrenci sayısını artırmak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı bırakıyoruz, öğrenci sayısı üzerinden aileleri kent merkezine doğru göndermeye çalışıyoruz. Bu bence yanlış bir politika. Honaz Belediyesi olarak bu okulda çocukların konforunu ve rahatça eğitimini sağlaması için kalorifer sistemini, çatılarını ve bahçe düzenlemelerini yaptık. Okul yönetimi ne istiyorsa, spor malzemelerini dağıttık. Yani okul yönetimi ne istiyorsa biz onlara her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

"Köylerimizi boşaltmayalım"

Alınan karardan vazgeçilmesini isteyen Başkan kepenek, "Buradan yetkililere sesleniyorum, bu okul ayakta kalacaksa Honaz Belediyesinin desteği neyi gerekiyorsa biz sonuna kadar o desteği vereceğiz. Ne olursunuz bu okulu kapatmayın. Bu okulun kapatılmasına karşı hep birlikte bir duruş sergileyelim. Çünkü bu köyleri ayakta tutmak başka türlü mümkün değil ve bu köyler boşaldığında Anadolu boşalacak. Göç alacak kentlerin kenarlarında gecekondular, suç işlemeye meyilli, işsiz mahalleler oluşacak. Böylece üretim azalacak. Geçen sene 46 milyon olan koyun sayısı, bu yıl 42 milyona düşmüş neden biz köyleri hep kente doğru hareketlendiriyoruz ve köyde hayvancılık yapacak insan sayısı azalıyor. Tarım yapacak insan sayısı azalıyor. Böylece köyler etkisizleşiyor, verimsizleşiyor ve sonunda da boşalmak zorunda kalıyor. Biz bu okulun burada kalmasını istiyoruz" diye konuştu.

"İşlerimize zar zor gidip gelirken, çocuklarımızı başka yere göndermek istemiyoruz"

Akbaşlılar olarak çocuklarını başka bir okula göndermek istemediklerini ifade eden mahalle sakini Tanju Çakır da "Bu kapatma kararı alınırken neyi göz önüne aldılar, neyi düşündüler. Bizim köyümüzün yolları çok kötü. Bunun karı kışı, yağışı var. Biz işlemimize zor şartlar altında gelip gidiyoruz. Biz çocuklarımızı servisle göndermek istemiyoruz. Burada okul varken, başka yere gidip gelmeye gerek yok. Her yıl öğrenci sayısı ar diye bahane üretiliyor. 10 kişi de az, 100 kişi de az. Millet öğrenci yetişsin diye para verip okul yaptırıyor ama burada kurulu düzen bozulmaya çalışılıyor. Biz okulumuzun kapatılmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.