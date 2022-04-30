Başkan Kibar: "Heyelan sonrası kapanan yollarımızı açıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Kibar: "Heyelan sonrası kapanan yollarımızı açıyoruz"

30.04.2022 15:05
Başkan Kibar: "Heyelan sonrası kapanan yollarımızı açıyoruz"

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelanlar sonrası ulaşıma kapanan yollarda çalışmalar sürüyor.

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelanlar sonrası ulaşıma kapanan yollarda çalışmalar sürüyor.

Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, geçtiğimiz mart ayında uzun süren kar yağışlarının ardından kırsal mahallelerde meydana gelen 40 ayrı noktadaki heyelanlar nedeniyle kapanan yolları hızla ulaşıma açıyor. 9 ayrı mahallede 19 noktada heyelan nedeniyle kapanan yollar, tahkimat duvar ve dolgu çalışmaları ile müdahale edilerek bir ay gibi kısa sürede güvenli bir şekilde ulaşıma açıldı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kırsal mahallelerde 40 ayrı noktada heyelan meydana geldiğini belirterek, " Geyikçeli, Salihli, Aşağıtepe, İslamdağ, Oluklu, Aslancami, Demirci, Kayaköy ve Kavraz mahallelerimizin 19 noktasında ulaşımı engelleyen yerlere tahkimat duvar ve dolgu çalışmaları ile müdahale ettik. Yolları güvenli şekilde ulaşıma açtık. Ulaşım engeli olmayan ancak, heyelandan etkilenen Hıdırbeyli, Yusuflu, Yukarı Bahçeler, Kösebucağı, Sudere, Yeşiltepe, Ilıca, Küpdüşen ve Yenipazar mahallelerimizde ise önümüzdeki günlerde taş duvar tahkimat ve dolgu çalışması yapılacak. Hasar gören yollar onarılacak " dedi.

Son 50 yılın görülmemiş en yoğun kış mevsimini yaşadıklarını İfade eden Başkan Kibar, "Kırsal mahallerimizde yaşam standartlarını yükseltmek adına konforlu yol çalışmalarımız devam ediyor. Beklenmedik tabiat olayları işlerimizi biraz sekteye uğratsa da, durmadan yorulmadan canla başla çalışmalarımıza sürdürmekteyiz. Bu anlamda, vatandaşlarımızın da biraz sabırlı ve anlayışlı olarak bizlere destek olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Başkan Kibar: Heyelan sonrası kapanan yollarımızı açıyoruz
Başkan Kibar: Heyelan sonrası kapanan yollarımızı açıyoruz

YORUMLAR
500
DP Genel Başkanı Uysal, Ordu'da gazetecilerle buluştu Açıklaması DP Genel Başkanı Uysal, Ordu'da gazetecilerle buluştu Açıklaması Başkan Kibar: 'Kapalı pazar alanı esnaf ve vatandaşlarımıza nefes aldıracak' Başkan Kibar: 'Kapalı pazar alanı esnaf ve vatandaşlarımıza nefes aldıracak'

Fatsa Belediyesi, Fatsa, Mart, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kibar: 'Heyelan sonrası kapanan yollarımızı açıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniye füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:12 Kanlı giysilerin ele verdiği zanlının cinayet sebebi ortaya çıktı: Arkadaşını kadın meseli üzerinden öldürmüş
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Mayıs'ta gerilemeye başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 15:17:21. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Kibar: "Heyelan sonrası kapanan yollarımızı açıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement