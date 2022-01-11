Başkan Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Adıyaman'da görev yapan basın mensuplarıyla onurlarına verilen yemekte bir araya geldi.

Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Adıyaman basını, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte buluştu.

Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirilen yemeğe,

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, belediye başkan yardımcıları, gazete cemiyetleri, dernekleri ve basın mensupları katıldı.

Belediye Başkanı Kılınç, katılımcılara slayt eşliğinde belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Kılınç, "Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir aradayız. Adıyaman'da görev yapan bütün gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Gazetecilik, demokrasinin, insan haklarının, insan hak ve özgürlüklerinin, haberleşme hürriyetinin bir sigortasıdır. Adıyaman'da da bunu en iyi şekilde yapan çok kıymetli arkadaşlarımızla bir araya gelmek bizleri mutlu etmiştir. Davetimizi kırmayıp bu soğuk günde buraya kadar teşrif eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN