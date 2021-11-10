Başkan Kılınç, hal esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaş sebze ve meyve satıcılarını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Ziyarette sebze hali esnafıyla sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak imkanları ve görev alanları içerisinde esnafın her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Başkan Kılınç, "Bugün sebze ve meyve hali esnafı kardeşlerimizle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledik ve hayırlı işler temennisinde bulunduk. Adıyaman Belediyesi olarak bugüne kadar çiftçilerimiz ve esnaflarımız için elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Esnaflar ise yaptıkları açıklamada, her zaman desteklerini yanlarında gördüklerini söyledikleri Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN