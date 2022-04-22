Başkan Kılınç koltuğunu devretti - Son Dakika
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Başkan Kılınç koltuğunu devretti

22.04.2022 15:18
Başkan Kılınç koltuğunu devretti

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle belediye başkanlığını ana sınıfı öğrencisi Mert Deniz Erdoğdu'ya devretti.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle belediye başkanlığını ana sınıfı öğrencisi Mert Deniz Erdoğdu'ya devretti.

Makam koltuğunu devralan Mert Deniz, birim müdürlerini çağırarak çeşitli talimatlar verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğünden çevre temizliği ile ilgili daha titiz davranılmasını isterken İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ise belediyede staj yapmak isteyen bir öğrenciye yardımcı olunması talimatını verdi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'tan da talepte bulunan öğrenci Mert Deniz, çocuklar için yeni oyun alanları ve parklar, yaşlılar için ise huzurevi yapılmasını istedi.

Mert Deniz ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, "Yarın kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle geleneksel hale gelen bir uygulamayı hayata geçirerek bugün başkanlık makamını ve yetkilerimizi öğrencimiz Mert Deniz Erdoğdu'ya devrettik. Mert henüz 5 yaşında olmasına rağmen özgüveni yüksek, sempatik ve sosyal bir çocuk. Geleceğimizin teminatı olacağına inandığımız evlatlarımızın yüksek özgüvenli ve girişken olması bizleri memnun ediyor. Mert Deniz'in ileri de kurumlarımızı başarı ile yöneteceğine tüm kalbimle inanıyorum. Bu vesile ile TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - MERSİN

Başkan Kılınç koltuğunu devretti
Başkan Kılınç koltuğunu devretti
Başkan Kılınç koltuğunu devretti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kılınç koltuğunu devretti - Son Dakika


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