Başkan Kılınç, STK temsilcilerinin fikirlerini dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Kılınç, STK temsilcilerinin fikirlerini dinledi

26.04.2022 15:44
Başkan Kılınç, STK temsilcilerinin fikirlerini dinledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilde faaliyet gösteren STK temsilcileriyle bir araya gelerek ilin sorunları üzerine değerlendirmede bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilde faaliyet gösteren STK temsilcileriyle bir araya gelerek ilin sorunları üzerine değerlendirmede bulundu.

Tarihi Keleş Konağında gerçekleşen buluşmada katılımcılarla sohbet edip, tek tek önerilerini dinleyen Başkan Kılınç, katılımcılara davete yaptıkları icabetten dolayı teşekkür etti. STK temsilcilerinin fikirlerinin kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Kılınç, "Adıyaman sivil toplum kuruluşları platformu temsilcileri ile bir araya gelerek ilimizin sorunları üzerine değerlemelerde bulunduk. Oldukça verimli geçtiğini düşündüğüm bu toplantıda Adıyaman'ımızın gelişiminde kente dair katkı sunulacak konularda istişareler ve değerlendirmelerde bulunduk. Adıyaman için her zaman elini taşın altına koyan STK temsilcilerimize, oda başkanlarımıza ve meslek grubu başkanlarımıza görüş ve önerilerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç, STK temsilcilerinin fikirlerini dinledi
Başkan Kılınç, STK temsilcilerinin fikirlerini dinledi

YORUMLAR
500
Kandemir partililerle buluştu Kandemir partililerle buluştu Adıyaman Belediye Başkanı, yolda bayılan vatandaşa müdahale etti Adıyaman Belediye Başkanı, yolda bayılan vatandaşa müdahale etti

Sivil Toplum Kuruluşları, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kılınç, STK temsilcilerinin fikirlerini dinledi - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Maske kullanımı toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı alanlarda kaldırıldı
15:16 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Gezi kararları tepkisi: Utanılacak bir sonuç!
15:06 Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı
15:00 Selahattin Demirtaş'tan Gezi mesajı: Gezi dört duvara sığmaz!
14:57 Manavgat'ta korkunç olay: Evli erkek, evli kadın arkadaşıyla buluşmak için gittiği evde ölü bulundu
11:06 Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar
14:50 Donetsk liderinden "Mariupol'deki Ukraynalı askerler Türkiye'ye tahliye edilmek istiyor" iddiası
14:45 Pençe-Kilit Operasyon bölgesinden kahreden haber geldi: 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralı
14:42 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Bütün apartman çöp daireyi öğreniyor!
14:35 Tartıştığı babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 15:55:07. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Kılınç, STK temsilcilerinin fikirlerini dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement