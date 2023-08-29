Başkan Kılınç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

Başkan Kılınç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Başkan Kılınç\'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Son Güncelleme: 29.08.2023 15:29

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kılınç mesajında şöyle dedi:

"Büyük Önder Atatürk komutasındaki Türk Ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından biri oldu. Türk Ulusu burada kazandığı zaferle, açığa vurduğu gücüyle belli bir gerçeği bir kere daha tarihin bağrına çelik kalemle yazmış oluyor. Bu duygu ve düşüncelerle gerek bugün gerek 15 Temmuz da gerekse ülkemizin birliği için büyük fedakarlıklarla mücadele ederek bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan Kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor, başta hemşerilerim olmak üzere herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyorum. Yüce Rabbimizden aziz şehitlerimize rahmet diliyorum" şeklinde sözlerini dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kılınç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika


Son Dakika
14:56 Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Eşi ölen kadın, 17 yaşındaki kayınbiraderine kaçtı
14:43 Azerbaycan bayrağını ayaklar altına alan Ermeni futbolculara hapis cezası verildi
14:37 Trans bireye yangın tüpüyle gaz sıktılar
14:08 Kuraklık kapıda, yetkililer nerede? Saatlerdir asfalttan sızan su koca sokağı adeta göle çevirdi
14:06 Putin, Wagner'in kurucusunun cenaze törenine katılmayacak
14:02 Ahmet Nur Çebi bizzat rakam verdi! Ramos'un maliyeti akıllara zarar
13:50 Ağustos ayında açlık sınırı 12 bin 198 lira, yoksulluk sınırı 39 bin 733 lira oldu
13:42 RTÜK'ün kadına şiddet sahnesinden dolayı Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği ceza iptal edildi
13:40 Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun öncelikli hedefi fiyat istikrarı
13:33 Ahmet Nur Çebi'den istifa edeceği iddialarına net yanıt: Sonuna kadar buradayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2023 15:33:09. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Kılınç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement