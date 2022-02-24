Başkan Kılınç'tan, usta sanatçıya hasta yatağında moral - Son Dakika
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Başkan Kılınç'tan, usta sanatçıya hasta yatağında moral

24.02.2022 15:44
Başkan Kılınç'tan, usta sanatçıya hasta yatağında moral

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, usta sanatçı Kahtalı Hamido'yu geçirdiği rahatsızlıktan dolayı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, usta sanatçı Kahtalı Hamido'yu geçirdiği rahatsızlıktan dolayı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Her fırsatta halk ziyaretlerini sürdürmeye devam eden Başkan Kılınç bu kez, Adıyaman'ın ve Türk sanat camiasının önemli seslerinden bir tanesi olan usta sanatçı Kahtalı Hamido'yu geçirdiği rahatsızlıktan dolayı evinde ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren usta sanatçı, kendisini ziyaret eden Başkan Kılınç için hasta yatağında şarkı söyledi. Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut'un da hazır bulunduğu ziyarette usta sanatçıya Allah'tan şifa dileyen Başkan Kılınç, "Geçirdiği rahatsızlık sonrası evinde istirahat eden sanatçımız Kahtalı Hamido'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Güzide sesinden dinlediğimiz şarkı harikaydı. Rabbim ona ve tüm hastalarımıza şifa versin" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç'tan, usta sanatçıya hasta yatağında moral
Başkan Kılınç'tan, usta sanatçıya hasta yatağında moral

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Süleyman Kılınç, Adıyaman, Şarkı, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kılınç'tan, usta sanatçıya hasta yatağında moral - Son Dakika


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