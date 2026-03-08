Başkan Kocagöz işçi elbisesini giydi, iş makinesinin başına geçti

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sahada belediye ekipleriyle birlikte mesai yaptı. Damperli kamyondan greyderine kadar birçok iş makinesini kullanan Kocagöz, "Bugün sizin çalışanınızım" dedi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçedeki hizmet seferberliğini yerinde incelemekle kalmadı, direksiyon başına geçerek çalışmalara bizzat katıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sabah mesaisine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Kocagöz, işçi kıyafetlerini giyerek gün boyu damperli kamyon, buldozer ve greyder kullandı.

"Bugün sizin çalışanınızım"

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü'nün Fevzi Çakmak Mahallesi şantiyesine giden Başkan Kocagöz, mesai öncesi işçilerle bir araya geldi.

Direksiyon başına geçti, kot ölçümü yaptı

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin ardından sahaya çıkan Başkan Kocagöz, Altınova, Şelale Mahallesi ve Akdeniz Üniversitesi bölgelerindeki yol çalışmalarına katıldı. Önce damperli kamyonun direksiyonuna geçerek toprak taşıyan Kocagöz, ardından buldozerle dolgu malzemesi yaydı, greyderle yolun alt tabanını düzenledi, silindirle zemin sıkıştırma işlemi yaptı. Başkan Kocagöz, sadece iş makinesi kullanmakla yetinmeyip, arazi ölçüm cihazıyla yolların kot ve eğimlerini de tek tek ölçtü.

"Ben de bir işçi çocuğuyum"

Çalışmalar sırasında işçilere seslenen Kocagöz, emeğin kutsallığına vurgu yaparak, "Bir işi en iyi bilen, o işi yapandır. Ben işçi çocuğuyum; sizin dertlerinizi hissetmek, o zorluğu yaşamak için buradayım. Burada harcadığımız her kuruşta yetimin hakkı var, bu bilinçle çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA