Kartepe Başkanından milli judocu ve futbolcuya destek

05.05.2026 12:44  Güncelleme: 12:45
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Milli Judocu Doğukan Coşar ve MKE Ankaragücü futbolcusu Yusuf Mervan Yiğit'i ağırlayarak başarı dileklerini iletti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçenin yetiştirdiği başarılı sporcuları ağırladı. Başkan Kocaman, Milli Judocu Doğukan Coşar ve MKE Ankaragücü'nde forma giyen futbolcu Yusuf Mervan Yiğit ile bir araya geldi. İsveç'te düzenlenecek olan Avrupa Judo Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren Kartepeli milli sporcu Doğukan Coşar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, sporcunun hazırlık süreci ve şampiyona hedefleri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Başkan Kocaman başarılar diledi

Günün bir diğer ziyaretçisi ise Kartepeli futbolcu Yusuf Mervan Yiğit oldu. MKE Ankaragücü forması giyen ve yarım sezonda 15 gol atma başarısı gösteren Yiğit, Başkan Kocaman'ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi paylaştı. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kocaman Kartepe'de her branşta sporcu sayısını arttırmayı amaçladıklarını belirterek "Bayrağımızı Avrupa'da dalgalandıracak olan Doğukan evladımızın her zaman yanındayız. İnanıyorumki İsveç'ten altın madalya ile dönerek hem ülkemizi hem de Kartepe'mizi gururlandıracaktır. Aynı şekilde yarım sezonda 15 gol atarak bizleri temsil eden Yusuf Mervan Yiğit kardeşimi de tebrik ediyor, her iki sporcumuza da başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

