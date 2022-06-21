Başkan Kocaman: "Onların sayesinde bugün burada rahat bir şekilde yaşıyoruz"

Şehit babaları ile bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Vatanımız için canlarını veren evlatlarımızın hakları asla ödenmez. Onların sayesinde bugün burada rahat bir şekilde yaşıyoruz" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ev sahipliğinde düzenlenen programa, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve şehit babaları katıldı.

Programda konuşan Mustafa Kocaman, "Aziz vatanımızın güvenliği uğruna evlatları şehit olan babalarımız ile bir araya geldik. Vatanımız için canlarını veren evlatlarımızın hakları asla ödenmez. Onların sayesinde bugün burada rahat bir şekilde yaşıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, ailelerine de sabırlar diliyorum" dedi. - KOCAELİ